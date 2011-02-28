-TÜRK İŞÇİSİ TOPRAĞA VERİLDİ TRABZON (A.A) - 28.02.2011 - Libya'daki olaylarda Trablus yakınlarında vurularak öldürülen Yunus Emre Çelik'in cenazesi, Trabzon'un Yomra ilçesine bağlı Oymalıtepe beldesinde toprağa verildi. Çelik için beldeye bağlı Atatürk Mahallesi'ndeki Tepeköy Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Çelik'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak, Trabzon Valisi Recep Kızılcık, Trabzon Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çelik'in cenazesi, Trabzon Müftüsü Veysel Çakı tarafından ikindi vakti kıldırılan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile mezarlığına defnedildi. Vinç operatörü olarak 3 ay önce Libya'nın Trablus kentine giden Çelik, çıkan olaylarda çalıştığı şantiyede vince çıkarken vurularak öldürülmüştü. Trablus yakınlarında bir hastanenin morgunda bekletilen cenaze, Dışişleri Bakanlığının girişimleri sonucu dün Türkiye'ye getirilmişti.