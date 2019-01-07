Türk işçilerin kurduğu futbol takımı, Fransa Kupası'ndan elendi

Engin AKGÜRBÜZ / STRASBOURG (DHA) - Türk işçiler tarafından kurulan Olympique Strasbourg Futbol Takımı, Fransa Kupası son 32 turunda ASSE Saint Etienne\'e 6-0 mağlup olarak kupaya veda etti.

1997 yılında Tayfun Erdamar tarafından kurulan Olympique Strasbourg Futbol Kulübü, son 32 turunda Fransa Lig 1 ekiplerinden Saint Etienne ile karşı karşıya geldi. Strasbourg Meinau\'da oynanan müsabakadan 6-0\'lık mağlubiyetle ayrılan alt lig ekibinin başkanı Aziz Soylu, Demirören Haber Ajansı\'na (DHA) yaptığı açıklamada, \"Fransa Kupası\'nda bu seviyeye gelmış olmamız bile bizim için büyük bir başarı\" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Strasbourg ekibini destekleyen 5 bin civarında taraftar da 6 farklı mağlubiyete rağmen bu seviyeye gelmiş olmanın mutluluğunu yaşadılar.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Tribünlerden detaylar

- Taraftarlardan detaylar

- Başkan Soylu\'nun açıklamaları

- Genel detaylar

(FOTOĞRAFLI)