Türk işadamı uzay sınırına çıktı; 'geri dönemeyeceğimi zannettim' dedi

Sibirya’da MIG-29’la 78 bin feet (24 kilometre) yüksekliğe, yani stratosfere çıkan Türk işadamı Durmuş Döven, 64 dakika süren bu müthiş yolculukta yaşadığı heyecanı anlattı.

Ahu Uysal, Ali Şen gibi isimler sırada beklerken, bir Türk uzay sınırına ulaştı. Hürriyet Ekonomi Müdürü Sefer Levent'e konuşan Türk işadamı Durmuş Döven, yaklaşık 50 bin dolar ücret ödeyerek, bir MIG-29 jeti ile, Rusya’da uzay seyahat programına katıldı. Önceki gün öğlen saatlerinde 78 bin feet (yaklaşık 24 km) yükseklikteki stratosfere çıkan Döven, “Uçuş tulumumun sağ kolunda Türk, sol kolunda Rus bayrağı vardı. Altımda dünyayı üzerimde uzayı gördüğümde bir daha geri dönemeyeceğimi zannettim. Çok korktum ama değdi” dedi.



Uzay sınırında 7 dakika



Moskova’nın 600 km kuzeyindeki Nizhny Novogriod Hava Üssü’nden uzay noktasına hareket eden Döven’in yolculuğu, 64 dakika sürdü. Yaklaşık 24 km yükseklikteki uzay sınırında 7-8 dakika kaldıklarını belirten Döven, “2000 km hızla önce 4.000 sonra 11.000 metre yüksekliğe çıktık. Ödüm patladı ama hayatımdaki en ilginç deneyimi yaşadığım için çok mutluyum. Bugün yine gidelim deseler hemen uçağa atlar yine uzay noktasına çıkarım” diye konuştu.



Bir yıl önce başvurdu



Dün İstanbul’a dönmek için uçak saatini beklerken Moskova’dan ulaştığımız Durmuş Döven, hala bir önceki uçuşun heyecanını yaşıyordu.

Reysaş Lojistik şirketinin sahibi Döven, MIG-29 Space Travel (uzay seyahati) programı için yaklaşık 50 bin dolar harcamış. Uzayın sınırına çıkmayı uzun süre önce kafasına koyduğunu söyleyen Döven, “Bir yıl önce resmen başvurdum. İşin içinde Rus askerler olduğu için çok titizdiler. Sosyal durumumu anlatmak ve sağlık durumumun bu uçuşa müsait olduğunu ispatlamak için defalarca Rusya’ya gittim. Eşim ve kızım benimle gelmesine rağmen Sibirya’daki üsse sadece beni aldılar” dedi.



‘Hâlâ şaşkınım’



Durmuş Döven, uçaktaki aletlerin bir kısmını tanımasının büyük avantaj olduğunu ancak kendi uçuş tecrübesiyle böyle bir seyahatin karşılaştıralamayacağını belirtti. MIG-29’un kabinine oturmasıyla birlikte başka bir âleme doğru yola çıktığına dikkat çeken Döven, “Üstüme beton dökülseydi daha iyiydi. Fırlatma koltuğunun üzerinde, daracık bir alanda adeta hareketsiz kaldım. Hız, adrenalin, yer çekimsiz ortam, uçsuz bucaksız uzay, altımda dünya… Hâlâ şaşkınım” dedi. Hollanda merkezli Space Expedition Cooperation firması 2014 yılında bir uzay uçuş programı başlatmayı planlıyor. Bu programa iş dünyasının yakından tanıdığı üç isim Ahu Aysal, Ali Şen ve Murat Dedeman 95 bin’er dolar ödeyerek başvuruda bulunmuştu.



Yüksekten korkuyor



Pilot olduğunu söyleyen Durmuş Döven, yurtiçi ve yurtdışı seyahatlerinin çoğunu kendi uçağıyla gerçekleştiriyor. İlk uçağını 2006’da alan Döven, bir söyleşide “Ben aslında yüksekten korkarım. Ama uçmak biraz da meydan okuma benim için’ demişti. Üniversiteyi bitirdikten sonra dil eğitimi için ABD’ye giden Döven, okul dışında hobi ararken bir Türk arkadaşının ısrarıyla uçmaya başlamış. ABD dönüşü bu hobisini sürdüren Döven, Ankara’da kiraladığı T-34 uçağıyla uzun süre uçmaya devam etmiş. Daha sonra da İstanbul’da profesyonel eğitim almış. Şimdi kendi özel uçağı ile uçuyor.