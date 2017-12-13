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Deutsche Welle

Türk işadamı Reşit Tavan ABD'de hakim karşısında

İran'a karşı ABD yaptırımlarını delmekle suçlanan Türk işadamı Reşit Tavan Milwaukee'de duruşmaya çıktı. Tavan Haziran ayında Romanya'da yakalanmıştı.

13 Aralık 2017 00:27

Amerika Birleşik Devletleri menşeli malları İran'a satarak bu ülkeye karşı olan yaptırım rejimini delmekle suçlanan Türk işadamı Reşit Tavan ABD'nin Milwaukee kentinde hakim karşısına çıktı.

Yerel Milwaukee Journal Sentinel gazetesinin haberine göre Wisconsin Eyaleti'nde üretilen takma motor ve tekne jenaratörlerini İran'a satmak için gerekli lisansları almakta başarısız olan Tavan ve şirketi Ramor Grubu, 1995'ten bu yana yürürlükte olan yaptırımların etrafından dolanmak için bu ekipmanı önce ABD'den Türkiye'ye ihraç etmekle, daha sonra da Türkiye'den İran'a satmakla suçlanıyor.

İddianameye göre Tavan, Wisconsin Eyaleti'nde faaliyet gösteren Seven Marine 557 şirketinden 2013 yılında her birinin değeri 100 bin doların üzerinde olan tekne takma motorlarını Türkiye'de kullanılacağını söyleyerek satın aldı.

Mahkemede Tavan'ın ayrıca 2015 yılında Kohler marka tekne jeneratörlerini, gizlenmiş füze fırlatma kapasitesi olduğu düşünülen İran menşeli gemiler için sattığı iddia edildi.

İddianameye göre Ramor Grubu'nun ABD'deki şirketlere toplamda 312 bin dolardan fazla para transferi yaptığı tahmin ediliyor.

Tavan'ın avukatı Nejla Lane müvekkilinin suçlamaları reddettiğini kaydederken, isminin aklanmasını istediğini söyledi. Avukat ayrıca 40 yaşındaki işadamının önümüzdeki haftalarda kefaletle serbest bırakılması için başvuracaklarını ekledi.

Türkiye'nin Chicago Konsolosluğu'ndan temsilciler de ihtiyaç olması durumunda Tavan'a destek olmak için duruşmada yer aldı.

Romanya'da tutuklanmıştı

Reşit Tavan ABD'li yetkililerle görüşmek üzere gittiği Romanya'da 8 Haziran'da tutuklanmıştı. İran'a karşı yaptırım ve ambargo rejimini ihlal ettiği gerekçesiyle hakkında ABD tarafından verilmiş yakalama emri olan işadamı tutuklandıktan kısa bir süre sonra ABD'ye iade edilmişti.

Tavan'ın avukatı Lane'in ifadesine göre işadamı hayatında ABD'de hiç bulunmadı ve bu ülkeden ithal ettiği ekipmanın İran ordusuna satıldığını bilmiyordu.

DW/AP, ÇÖ/HT

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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