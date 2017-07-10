Türk işadamı Markafoni'yi satın aldı

İngiltere’deki Türk moda devi Select, 30 Haziranda faaliyetlerini durduran Markafoni için dünyanın en önemli e-ticaret şirketlerinden Güney Afrika merkezli Naspers Grup ile el sıkıştı. Select, Markafoni'yi 15 milyon dolara satın aldı.

Select tarafından satın alınan ve 30 Haziran'da faaliyetlerini durduran Markafoni'nin satış süreci ve önümüzdeki dönem hedefleri Select Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu'nun katılımıyla düzenlenen toplantıda paylaşıldı.

Türkiye'deki ve dünyadaki e-ticaret sektörüne ilişkin bilgi veren Mahiroğlu, her sene yüzlerce yeni markanın ortaya çıktığı sektörde, bu şirketlerin yüzde 80'inin kar edemediğini, marka konumlandırmasını doğru yapmış bazı şirketlerin ise zarar bile etse varlıklarını devam ettirdiklerini söyledi.

Markafoni'nin de bu markalardan biri olduğunu dile getiren Mahiroğlu, şunları söyledi:

"Markafoni, Türkiye'de bir hikayenin üzerine oturmuş, Türkiye'de e-ticaretin ilk çıktığı yıllarda kendini konumlandırmış, doğru pozisyon almış, insanlara doğru mesaj vermiş ve ulaşmış bir marka. En önemli kısım, markayı insanların kafasına kazıyabilmek. Önümüzdeki bir kaç yılda dünya, e-ticaretin kaybolan şirketlerinin çöplüğüne dönecek. Birçok şirket açılıyor, aradan geçen belli sürede sektörden diskalifiye oluyor. Oysa bazı isimler kafaya kazınıyor, Markafoni'de bunlardan biri.

Markanın bilinirliğinin, akıllara kazınmış olmasının bir değeri yok, bunlar parayla satın alınabilen şeyler değil. Diğer yandan dünyanın her yerinde bu yatırımı yapabilirdik, dünyanın 5 ülkesinde işletmelerimiz var ama bizim Türkiye'ye karşı sorumluluğumuz var, Türkiye’nin geleceğine güveniyoruz. Burada kendi ülkemde de var olmak istiyordum. Bu benim için çok önemli bir imkan oldu ve değerlendirdim."

Müşteriye artı değeler sunacağız

Mahiroğlu, Markafoni'nin 4 yıl önce 270 milyon dolara satıldığını ve el değiştirdiğini anımsatarak, gelinen noktada bu değerden pek bir şey kaybetmediğini anlattı.

Markafoni'nin kendisi için aynı değeri koruduğuna işaret eden Mahiroğlu, "Markafoni'nin 15 milyon dolar gibi bir maliyeti oldu, 3 yılda 15 milyon dolarlık bir yatırım öngörüyoruz, yatırımlarla maliyet 30 milyon doları bulacak. Şu anki istihdam sayısı oldukça düşmüş durumda, kısa süre içinde 600 kişinin istihdam edileceği bir yapıya dönüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

Şirketin çalışma ve işleyiş stratejisinde bir takım değişikliklere gideceklerini anlatan Mahiroğlu, "Müşteriye artı değerler sunacağız. Müşteri bugün aldığı ürünü ertesi gün alacak, paket bölmeler olmayacak, bir aldığı ürünü 7 gün beklemeyecek, 5 ürün aldıysa 5 ayrı yerden 5 ayrı paket gelmeyecek, bunlar gibi yenilikler yapacağız" bilgisini verdi.

Mahiroğlu, web sitesini Cuma gün açmayı planladıklarını belirterek, ilk günlere özel bir takım fırsatlar ve indirimler sunacaklarını, Markafoni'nin halihazırdaki müşteri kitlesine hizmet vermeye devam edeceklerini, yapılanma çalışmalarının değiştirilerek devam edeceğini söyledi.

2018 yılında Markafoni'yi Avrupa'ya açacağız

Şirketi kontrollü şekilde yukarı çekmeyi hedeflerini söyleyen Mahiroğlu, büyümeyi kontrollü şekilde götüreceklerine işaret ederek, "Açtığımız günden itibaren ziyaretçilerin yüzde 80'ini yakalayacağımızı düşünüyorum. 2018 yılında Markafoni'yi Avrupa'ya açacağız. Ana önceliğimiz Türkiye'deki konumunu sağlamlaştırmak. Bugüne kadar Avrupa'daki bir markayı Türkleştirdim, şimdi Türk bir markanın Avrupa'ya açılma zamanı geldi" şeklinde konuştu.

Güney Afrika merkezli Naspers'dan satın aldıkları Markafoni'yi yeniden pazar lideri yapmak için çalışacaklarını vurgulayan Select Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, zor durumdayken aldıkların Select'in küllerinden yeniden doğmasını sağladıklarını ve gelinen noktada Select'in 250 mağazayla İngiltere'nin en güçlü markalarından biri olduğunu söyledi.

Mahiroğlu, Markafoni ile çok daha büyük bir başarı öyküsüne imza atmak istediklerini belirterek, e-ticarette Türkiye için önemli katma değer yaratacaklarını anlattı.

Mahiroğlu, dünya e-ticaret pazarı ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu. 2016 yılında küresel online ticaretin 1,6 trilyon dolarlık hacme ulaştığını anımsatan Mahiroğlu, bu rakamın 2020'de 2,9 trilyon dolara ulaşmasının beklendiğine dikkati çekti.

Mahiroğlu, şu bilgileri verdi:

"Dünya’da e-ticaretin toplam perakendedeki payı yüzde 8,5. Bu oranın 4-5 yıl içinde yüzde 15'lere çıkacağı tahmin ediliyor. 80 milyon nüfusu ve 46 milyon internet kullanıcısının bulunduğu Türkiye'de ise e-ticaretin 2016'da ulaştığı toplam hacim yaklaşık 31 milyar lira. Bu miktarın 17,5 milyar liralık bölümünü online ve çok kanallı perakende oluşturuyor. Sadece online perakendenin pazardan aldığı pay ise 11,3 milyar lira.

E-ticaretin toplam perakende içindeki payı halen yüzde 3,5 düzeyinde. Dünyadaki e-ticaret pazarına, Türkiye'nin nüfusuna ve internet kullanıcısına baktığımızda ülkemizde online satışın potansiyelin çok altında olduğunu görebiliyoruz. Türkiye'de online ticaret dünya ortalaması olan yüzde 8,5'a çıktığında pazar büyüklüğü neredeyse üçe katlanacak ve yaklaşık 100 milyar liralık bir hacme ulaşacak."

Verilerin online ticaret konusunda Türkiye'nin potansiyelini net bir şekilde ortaya koyduğunu vurgulayan Cafer Mahiroğlu, bu potansiyeli harekete geçireceklerini ve Markafoni'nin eskisinden çok daha güçlü bir şekilde pazarda yerini alacağını söyledi.