Türk İş, yüzde 18 zam isteyecek

Hükümet ile Türk-İş kamudaki yaklaşık 200 bin işçinin ücret zammı için masaya oturuyor. Türk-İş pazarlık için tekliflerini netleştirmeye başladı. 2017 için yüzde 18 zam istemeye hazırlanan Türk-İş, düşük ücretler için de iyileştirme talep edecek. Türk-İş’in, 2 bin 800 liranın altındaki ücretler için 300 lira iyileştirme zammı istemesi bekleniyor.

Cumhuriyet gazetesinden Mustafa Çakır'ın haberine göre, birçok kamu kurumunda 2017- 2018 dönemi toplu sözleşme görüşmeleri başladı. Ancak ücret zammı için hükümet ile Türk-İş arasında imzalanacak çerçeve anlaşma protokolü bekleniyor. Türkİş Başkanlar Kurulu geçen hafta içerisinde yaptığı toplantıda kamu işçileri için istenecek zam oranlarını da ele aldı. Toplantıda birçok talep dile getirildi. Ancak en önemlisi hükümetten talep edilecek zam oranı oldu. Toplantıda ücretlere 2017 yılı için yüzde 18 zam istenmesi görüşü ağırlık kazandı.

Ele alınan bir diğer önemli konu da düşük ücretler oldu. Sendikalar düşük ücretlerin belli bir seviyeye çekilmesini istedi. Toplantıda 2 bin 800 liranın altındaki ücretlere 300 lira iyileştirme talep edilmesi ağırlıklı görüş olarak öne çıktı. Türk-İş uzun süredir yıl başında alınan ücretlerin vergi dilimleri nedeniyle yıl sonunda düşmesinden yakınıyor. Görüşmelerde bu konunun da gündeme getirilmesi konusunda görüş birliğine varıldı. Türk-İş hükümetten vergi dilimlerinde düzenleme yapılmasını, işçilerin kayıplarının giderilmesini isteyecek. Türk-İş yönetimi bu hafta çarşamba günü yeniden bir araya gelecek. Toplantıda toplu sözleşme masasında gündeme getirilecek talepler bir kez daha ele alınacak. Ardından da hükümet ile pazarlık masasına oturulacak.

Soma yerine Tandoğan

Türk-İş bu yıl 1 Mayıs’ı Ankara Tandoğan’da kutlayacak. Ancak daha önce kutlamalar için Soma’nın gündeme geldiği öğrenildi. Alınan bilgiye göre, Türk-İş içerisinde ilk önce kutlamaların 301 madencinin yaşamını yitirdiği Soma’da yapılması planlandı. Ancak Soma’daki işçilerin Türkiye Maden-İş Sendikası’na tepkilerinden çekinildiği için kutlamaların Tandoğan’a alındığı öğrenildi. Bunda sendikanın bu yöndeki isteği de etkili oldu. Soma’daki facianın ardından, Türkiye Maden-İş Sendikası da sorumluluklarını yerine getirmediği gerekçesiyle o dönemde çok eleştirilmişti. İşçiler sendikaya tepki göstermişti.