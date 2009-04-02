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Türk-İş yönetimi protesto edildi

Türk-İş'e bağlı sendikaların Ankara şubeleri, hükümetin işçilere yönelik uygulamalarına sessiz kaldığı gerekçesiyle Türk-İş yöneticilerini pro

02 Nisan 2009 03:00

Türk-İş'e bağlı sendikaların Ankara şubelerinin üyeleri, "hükümetin işçilere yönelik uygulamalarına sessiz kaldığı" gerekçesiyle Konfederasyon yöneticilerini protesto etti.

Türkiye Gazeteciler Sendikası, Türkiye Motorlu Taşıt İşçileri Sendikası, Tez Koop-İş, Yol-İş, Petrol-İş ve Harb-İş sendikalarının Ankara şubelerinin üyeleri, Sakarya Caddesi'nde bir araya geldi.

Tez Koop-İş Ankara Şube Başkanı Mustafa Özgen, burada yaptığı açıklamada, Türk-İş yöneticilerinin işçiler adına Hükümet'le yapılan toplu görüşmelerle ilgili bilgi vermediğini ileri sürdü. Bilgi verilmemesinin nedenini sorduklarında, konfederasyon yöneticilerinin biraz kırgın biraz da kızgın bir şekilde yanıt verdiklerini anlatan Özgen, şöyle devam etti:

"Konfederasyona, 'durmayın yola devam edin, bakın onlar durmuyor yola devam ediyorlar' diyoruz, ama dinleyen yok. 'İşçi, genel sağlık sigortasına ilişkin düzenlemeleri istemiyor' dedik, ama dinleyen yok. Ona da sessizce razı oldular. Eskiden, toplu görüşme zamanı geldiğinde ortalık ayağa kalkardı. Konfederasyon yöneticileri, 'istediğimizi alana kadar anlaşma yok' derlerdi. Şimdi tek bir ses bile duymuyoruz, yaprak kımıldamıyor. Biz, Konfederasyon'un
toplu görüşmeleri sadece kendilerini değil işçi sınıfını düşünen bir anlayışla yürütmelerini istiyoruz."

Protestocular, Özgen'in konuşması sırasında sık sık, "Türk-İş uyuma, işçiye sahip çık", "İşçi burada, Türk-İş nerede" şeklinde slogan attı.

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