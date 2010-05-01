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Türk-İş ve Sağlık-Sen Başkanları'na saldırı

Taksim'deki 1 Mayıs kutlamalarında Türk-İş Başkanı Mustafa Kumlu'ya yönelik protesto gösterisinin ardından arbede çıktı.

01 Mayıs 2010 03:00

T24 - Taksim'deki 1 Mayıs kutlamalarında Türk-İş Başkanı Mustafa Kumlu'ya yönelik protesto gösterisinin ardından arbede çıktı.


EMEKÇİLER 32 YIL ARADAN SONRA TAKSİM'DEYDİ


Türk-iş Genel Başkanı Mustafa Kumlu, konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıktığı kürsünün önünde yer alan bir grup Tekel işçisi ile işten çıkarılan belediye ve itfaiye işçileri tarafından protesto edildi.


İşçiler, uzun süre ıslık çalarak Kumlu'nun konuşmasına başlamasına izin vermedi. "Kumlu istifa" diye sloganlar atılırken, Mustafa Kumlu, "Niye geldiniz buraya?" diye tepki göstererek konuşmasına başlamaya çalıştı.


Atina 1 Mayıs'ta da karıştı


Bu arada işçiler, bayrak ve flamaların sopaları ile su şişelerini kürsüye fırlattı. Alanda toplananları selamlayarak, konuşmaya çalışan Kumlu, ara vermek
zorunda kaldı.


Protestolar nedeniyle Atatürk Kültür Merkezi'ne (AKM) sığınan Mustafa Kumlu'nun buradan da Türk-iş İstanbul 1. Bölge Temsilciliğine götürüldüğü öğrenildi.


Bu sırada müzikle gerginlik yatıştırılmaya çalışıldı, ancak bir süre sonra işçiler bariyerleri aşarak kürsüye saldırdı. Arbedenin yaşandığı sırada, bazı kişilerin kürsüden aşağıya atladığı ve bazı kişilerin de yaralandığı görüldü.


Kürsüde yaşanan engelleme, yaklaşık 45 dakika sonra sona erdi. Yapılan görüşmeler sonucu engellemenin kaldırılması üzerine KESK Genel Başkanı Sami Evren platformdan konuşma yapmaya başladı.


Türk-İş İstanbul 1. Bölge Temsilcisi Faruk Büyükkucak, Konfederasyon Genel Başkanı Mustafa Kumlu'nun, Taksim Meydanı'ndaki 1 Mayıs kutlamaları sırasında protesto edilmesiyle ilgili olarak, "Genel Başkanımız, alanda bir gerginliğe neden olunmaması açısından gitti, yoksa durabilirdi" dedi.



Kumlu: "Emek hareketi adına kınıyorum"



Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu, İstanbul'daki 1 Mayıs kutlamaları sırasında yaşananlarla ilgili olarak, "Benim protesto edilmem hiç önemli değil, ama emek hareketinin birlik ve beraberliğine yönelik bu bozgunculuğu Türkiye emek hareketi adına kınıyorum" dedi.


Kumlu, yaşanan protestoyu "çok üzüntü verici bir durum" olarak niteledi.


Emekçilerin birlik ve dayanışmasının 100-150 kişilik bir grup tarafından sabote edildiğini belirten Kumlu, "Bu güzel şölene, bu büyük organizasyona gölge düştü" diye konuştu.


Emekçilerin 32 yıl sonra Taksim'de birlik ve beraberlik içinde bayram kutlamasına izin verilmediğini ifade eden Kumlu, "Benim protesto edilmem hiç önemli değil, ama emek hareketinin birlik ve beraberliğine yönelik bu bozgunculuğu Türkiye emek hareketi adına kınıyorum. Onların emek hareketine bir katkısı olamaz, emek hareketine katkı sağlayamayacaklara da emekçi denilmez" dedi.



Sağlık-Sen Genel Başkanı'nın kolu kırıldı



Bu arada, Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Kaçar, yol kenarındaki AKM'nin bahçesinde bulunan çiçekliğin üzerine düştü. Kolu kırılan Kaçar, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Sağlık-Sen Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Metin Memiş, platformu terk etmek isteyen Mahmut Kaçar'ın ayağının kayması sonucu yere düştüğünü ve kolunun kırıldığını belirten Memiş, "Genel başkana şahsi bir saldırı kesinlikle söz konusu değildir" dedi.


Konfederasyon genel başkanları ve bazı milletvekilleri de kapalı olan AKM'nin camını kırarak binanın içine sığındı. Türk-İş 1. Bölge Temsilcisi Faruk Büyükkucak buradaki güvenliği sağlayan görevlilere kızarak, sendikacıları güvenlik çemberi oluşturmaları için Türk-İş Bölge Temsilciliğine çağırdı. Mustafa Kumlu'nun, AKM'nin arka kapısından çıkarılarak Türk-İş İstanbul 1. Bölge Temsilciliğine götürüldüğü öğrenildi.

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