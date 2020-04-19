Türk-İş: Ücretsiz izni kötüye kullanan işveren varsa bize bildirin

Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, "Kısa çalışma ödeneği imkânı varken, işverenlerin ücretsiz izne başvurmayacağını düşünmek istiyoruz. Buna karşın ücretsiz iznin bazı işverenler tarafından kötüye kullanıldığı görülürse, üyelerimiz bu durumu sendikalarına bildirsin" çağrısı yaptı.Türk-İş ücretsiz izin ve işten çıkarma yasağıyla ilgili olarak çalışanlara çağrıda bulundu.

Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre , Türk-İş Genel Sekreteri ve Türk Metal Başkanı Pevrul Kavlak, "Öncelik kesinlikle kısa çalışma ödeneği. Kısa çalışma ödeneği imkânı varken, işverenlerin ücretsiz izne başvurmayacağını düşünmek istiyoruz. Buna karşın ücretsiz iznin bazı işverenler tarafından kötüye kullanıldığı görülürse, üyelerimiz bu durumu sendikalarına bildirsin. Sendikalarımız bu bilgileri konfederasyonla paylaşacak. Konfederasyonumuz da gerekli yasal süreci başlatacak, sürecin takipçisi olacağız." dedi.

Kavlak, "Asgari ücretle çalışan bir işçiye kısa çalışma ödeneğinden minimum 1752 TL, maksimum 4 bin 381 bin TL ödenebiliyor. Böylece hem çalışanımız nispeten maaşının bir bölümünü alabiliyor hem de zorlanan işveren için ekstradan bir yük gelmiyor. Bir kafa karışıklığı olmasını istemiyoruz, imkânı olan ve zorlanan herkes bu düzenlemeye başvurmalı." diye konuştu.

Kavlak, "Bu imkân varken başvurmamak, çalışan için büyük kötülüktür. Onları daha düşük bir gelire mahkum etmektir. Bu nedenle suiistimal olduğu görülürse teşkilatlarımız aracılığıyla, sendikalarımız aracılığıyla takip edeceğiz ve gereğini yapacağız." ifadesini kullandı.