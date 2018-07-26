Türk-İş temmuz ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı

Türk-İş'in araştırmasına göre temmuzda dört kişilik ailenin açlık sınırı 1738, yoksulluk sınırı 5 bin 662 liraya yükseldi.

Türk-İş, temmuz ayı itibariyle açlık ve yoksulluk sınırı rakamlarını açıkladı. Haziran ayında 1.714,35 TL olan dört kişilik bir ailenin açlık sınırı temmuz ayında 1.738,37 liraya yükseldi.



Yoksulluk sınırı ise temmuz ayında 5 bin 662,46 lira oldu. Bir önceki ay bu rakam 5 bin 584,20 lira idi.



Bir çalışanın sadece kendisinin yapması gereken yaşama maliyeti ise aylık 2.136,28 TL olarak hesaplandı.



Gıda harcamaları temmuzda aylık yüzde 1,40 yıllık yüzde 16,07 artış kaydetti.

Türk-İş'ten yapılan açıklamada, şöyle dendi:

"Uygulanan ekonomik politikalarda gündemi faiz ve döviz kurundaki gelişmeler meşgul ederken, özellikle gıda fiyatlarının mevsim normallerinin üstüne çıkması ve sürekli değişim göstermesi, enflasyona olumsuz yansıyor. Aylık ve ücretlere sonradan gerçekleşen enflasyon farkının verilmesi, başta çalışanlar olmak üzere dar ve sabit gelirli kesimlerin geçim şartlarını iyileştirmeye yetmiyor. Türk-İş, çalışanların geçim şartlarını 31 yıldan bu yana aralıksız olarak her ay düzenli olarak yaptığı 'açlık ve yoksulluk sınırı' araştırması ile ortaya koyuyor."

Açlık sınırı nedir?

Açlık sınırı; 4 kişiden oluşan bir ailenin temel gıda ihtiyacı için harcadığı minimum giderdir. Açlık sınırı Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen standartlara göre hesaplanmaktadır. Açlık sınırı değerleri; çalışan ve biri 0-6 diğeri 6-15 yaş arası olan 4 kişilik bir aileye göre hesaplanır. Bu aile üyelerinin alması gereken minimum kalorinin ne kadar olduğu Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenmiştir. Büyük çocuğu olan bir ailenin 2800 kalori ile hayatını sürdürmesi mümkün ancak konu 0-6 yaş arası bir küçük çocuk olduğu zaman bu değere ek olarak 2400 kalori daha ekleniyor, gelişim çağındaki bir bebeğin alabileceği en az kalori seviyesi 2400’dür. Açlık sınırı; bir ailenin hayatta kalabileceği kaloriyi alması için güncel şartlarda gereken para miktarını temsil ediyor.

Yoksulluk sınırı nedir?

Yoksulluk sınırı; toplumun en küçük birimi olarak ele alınan 4 kişilik bir aile topluluğunun zorunlu harcamalarının minimum ne kadar olması gerektiğini hesaplayan değerdir. Yoksulluk sınırı;kira, ulaşım, su, elektrik, eğitim, giyim, iletişim, kültürel etkinlik gibi en temel ihtiyaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olan para miktarını ifade ediyor.