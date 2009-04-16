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Sosyal Güvenlik

Türk-İş: Taksim travması geride bırakılmalı

Türk-İş 3. Bölge Temsilcisi Mustafa Kundakçı, 1 Mayıs'ı İstanbul'da kutlayacaklarını belirterek, "Taksim bizim için önemlidir, 1 Mayıs Taksim'de kutlanmalıd

16 Nisan 2009 03:00

Türk-İş 3. Bölge Temsilcisi Mustafa Kundakçı, Türk-İş'in 1 Mayısı bütün gücüyle İstanbul'da kutlayacağını belirterek, "Taksim bizim için önemlidir, 1 Mayıs Taksim'de kutlanmalıdır" dedi.

Türk-İş'e bağlı sendikaların İzmir şube başkanları ile 1 Mayıs etkinliklerini görüşmek üzere bir araya gelen Kundakçı, gazetecilere yaptığı açıklamada kasım ayında Türk-İş'e bağlı sendikalara üye 25 bin, ocak ayında 30 bin, şubat ayında ise 35 bin işçinin işini kaybettiğini söyledi.

Kundakçı, şubat ayı itibariyle ücretsiz izne ayrılanların sayısının 10 bini, yarı ücretli izne ayrılanların sayısının ise 19 bini bulduğunu savundu.

IMF programı çerçevesinde uygulanan sosyal ve ekonomik politikaların Türkiye'ye zarar verdiğini öne süren Kundakçı, şu görüşleri dile getirdi:

"Sadece sermaye kesiminden gelen şikayetlere çözüm arayarak, lüks konut satışlarını vergi dışı bırakarak, otomobil satışları üzerinden alınan vergileri düşürerek, istenilen ölçüde istihdamı korumak mümkün olmayacaktır. Türkiye bir an önce ulusal istihdam stratejisi uygulamasına geçmelidir. İstihdamı arttırmak için doğrudan ve dolaylı tüm tedbirler hayata geçirilmelidir."

Kundakçı, 2008'de İzmir'de İşsizlik Ödeneği'ne başvuran 18 bin 500 kişiden 14 bin 500'ün, Denizli'de ise 15 bin kişiden 9 bin 500'ünün bu ödenekten yararlanabildiğini, İşsizlik Ödeneği Fonu'ndan işten çıkarılanlara "aile yardımı yapılması" gerektiğini dile getirdi.

1 Mayıs’ı bütün gücümüzle İstanbul'da kutlayacağız

Mustafa Kundakçı, Türk-İş'in 1 Mayısın yasaksız bir şekilde bayram havasında kutlanmasını istediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Türk-İş, İstanbul Taksim Meydanı'nın kutlamalara açılmasını, yasaksız bir Türkiye ve bir travmanın geride bırakılması açısından gerekli görmekte, ancak Taksim tartışmalarının 1 Mayısın İstanbul'da kutlanmasına engel oluşturmasını da doğru bulmamaktadır. Türk-İş 1 Mayısı bütün gücüyle İstanbul'da kutlayacaktır. Taksim bizim için önemlidir. 1 Mayıs Taksim'de kutlanmalıdır. Türk-İş her halükarda 1 Mayısı İstanbul'da kutlayacaktır."

1 Mayıs'ın İzmir'de de özgürce kutlanacağını, alan konusunda herhangi bir sorun bulunmadığını belirten Kundakçı, "Tatil de olduktan sonra artık emekçiler haklarını özgürce, kısıntısız her alanda kutlamalıdır" dedi.

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