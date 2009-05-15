Türk-İş: İşsizlik vahim boyutlara ulaştı

Türk-İş, işsizlik rakamlarının, 3 milyon 802 bin kişiyle Ocak ayı rakamlarını da aşarak, vahim boyutlara ulaştığını bildirdi.



Türk-İş Yönetim Kurulu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2009 Şubat dönemi istihdam rakamlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.



Geçen yılın Şubat ayında 10,6 olan işsizlik oranının, bu yıl yüzde 16,1'e yükseldiği belirtilen açıklamada, "İşsizlik, 3 milyon 802 bin kişiyle Ocak rakamlarını da aşarak vahim boyutlara ulaşmıştır" denildi.



Açıklamada, rakamların, gerçek gündemin işsizlik ve yoksulluk olduğunu gözler önüne serdiği, gün geçtikçe artan işsiz sayısının toplumsal sorunları derinleştirdiği ve Türkiye'nin işsiz, mutsuz ve umutsuz insanlar ülkesi haline geldiği savunuldu.



İşsizliği önleyecek uygulamaların hayata geçirilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, ekonomik krizin işsizliği tetiklediğine işaret edildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Hükümetin krize karşı aldığı önlemlerin, işsizliği önleme adına bir katkısı olmadığı açıktır. Hükümet, krize karşı önlem politikalarını gözden geçirmeli, emeği ile geçinenleri de dikkate alarak üretimi yeniden organize etmeli, sosyal ve ekonomik meseleleri birlikte değerlendirecek bir vizyonu vakit geçirmeden gündeme almalıdır.



Türk-İş, işsizlik ve ekonomik krize ilişkin önerilerini defaatle kamuoyu ile paylaşmış, başta AKP Hükümeti olmak üzere yetkili tüm kurumlara görüşlerini iletmiştir. Gelinen nokta, artık gerçek çözümlerin üretilmesini gerekli kılmakta, bu konuda da en büyük görev AKP Hükümeti'ne düşmektedir."

