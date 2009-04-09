Türk-İş ile Hak-İş’in gerilimi tırmanıyor

Hak-İş’in emek düşmanlığıyla suçladığı Türk-İş’i bu konfederasyona bağlı Tek Gıda-İş’in Başkanı Türkel savundu: “Hak-İş Başkanı yargıya toslayınca ayağı yanık kedi gibi sızlanmaya başladı”



Hak-İş ile Türk-İş arasındaki gerilim tırmanıyor. Hak-İş Başkanı Salim Uslu’nun cumartesi günü “fütursuz emek düşmanı” diye suçladığı Türk-İş’in yanıtı Tek Gıda-İş Başkanı Mustafa Türkel’den geldi. Türkel, “Uslu yargı duvarına toslayınca ayağı yanık kedi gibi sızlanmaya başladı” dedi.



Hak-İş’e bağlı bazı sendikaların, Türk-İş’e bağlı sendikaların örgütlü olduğu işyerlerinde yürüttüğü üyelik faaliyetleri iki konfederasyonun arasını açmış, bu süreçte Türk-İş, Hak-İş’in tehditle üye kazandığını savunmuş, Hak-İş’i iktidara yakınlıkla suçlamış ve yargıya başvurmuştu.



Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu, cumartesi günü yaptığı açıklamada, Türk-İş’in, kendi iş kollarında olmayan ve hiçbir örgütlenme faaliyeti yürütmediği işyerlerinde davalar açarak, kötü niyetli davrandığını ve emek düşmanlığı yaptığını öne sürmüştü.



‘Türk-İş’e yamandınız’



Mustafa Türkel de buna yanıt olarak yaptığı açıklamada, “Salim Uslu, önce kendine gel, sakin ol, herşeyden önce de dürüst ol” dedi. Türkel, Salim Uslu’ya hitaben yaptığı açıklamada şunları söyledi:



“İktidar partisinin milletvekilleri, bürok-ratları, yerel yöneticileriyle kolkola, postu Çalışma Bakanlığı koridorlarına serip, ne hukuk dinlediniz, ne ahlak, ne işçi sınıfı çıkarı.



Sahte üyeliklerle sahte sendika kurdunuz. On binlerce işçi senelerce sizin yüzünüzden toplu sözleşmesiz kaldı, haklarını alamadı. Kurulduğunuz günden beri Türk-İş’in gölgesinde, Türk-İş’in lütfu inayetiyle, Türk-İş’e yamanarak sendikacılık yaptığınızı, ayakta kaldığınızı unuttunuz. Şimdi iktidarın pompalamasıyla tüm bağımsız ve özgür sendikal örgütleri ayıklayıp tek merkezden emir alan sendikal yapıyı oluşturmaya çalışıyorsunuz.”



‘Katolik nikâhı yok’



Uslu ise Türkel’in açıklaması konusunda, “Baştan sona seviyesiz, hukuki karşılığı yok, sadece hırs, hınç ve öfke dolu. Şahsıma yönelik sözlerin hukuki karşılığını avukatlarım değerlendirecek” dedi. İşçilerin Tek Gıda-İş katolik nikâhıyla bağlı olmadığını belirten Uslu, “Tekel işçisini Ankara’ya getirdiler, biber gazı yedirdiler, sahip çıkmadılar” diye konuştu.

Türkel’in, “Türk-İş’e yamandınız” sözüne de yanıt veren Salim Uslu, “Hak-İş kendi başına kurulan bir sendikadır, Hak-İş’i, Türk-İş’ten ayrılanlar kurmadı” dedi.



Ormanda sendika değişti, dava bitti



Türk-İş ile Hak-İş arasındaki kavganın bir boyutunu da orman işkolunda Türk-İş’e bağlı Orman-İş ile Hak-İş’e bağlı Tarım Orman-İş arasındaki gerilim oluşturuyordu. Tarım Orman-İş’in kapatılması talebiyle açılan dava 5 yıl sürmüş, bu süreçte toplu sözleşme anlaşması imzalanamamıştı. Hak-İş yaklaşık bir yıl önce Öz Orman-İş’i kurmuş ve Tarım Orman-İş’in üyeleri bu sendikaya geçmişti.



2 Mart 2009’da Öz Orman-İş, Kamu İşverenleri Sendikası TÜHİS’le toplu sözleşmeyi imzaladı. Ankara 13. İş Mahkemesi de 1 Nisan 2009’da Tarım Orman-İş’in kapatılması yönünde karar aldı.



Salim Uslu, Öz Orman-İş’in kurulmasının, Tarım Orman-İş’in kapatılma davasıyla ilgisi olmadığını belirterek, “Aynı iş kolundaki sendikalarımızı birleştirme kararı aldık” dedi.



