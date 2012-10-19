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Politika

Türk-İş, Gül'e gidiyor: 6,5 milyon çalışanın önü kesildi, yasayı veto edin

TÜRK-İŞ Sendikalar ve Toplu İş sözleşmesi yasasının iptalini istedi

19 Ekim 2012 22:35

 

TÜRK-İŞ dün akşam TBMM Genel Kurulu’nda kabil edilen Sendikalar ve Toplu İş sözleşmesi yasasını veto etmesi için Cumhurbaşkanı Gül’e gitti. Saat 18.30’da TÜRK-İŞ Başkanı Mustafa Kumlu ile Genel Sekreter Pevrul Kavlak imzasını taşıyan mektup Cumhurbaşkanı’na sunuldu.

Aysel Alp’in hürriyet.com.tr’de yer alan haberine göre; Mektupta yasanın sendika kurucularının Türkçe okuryazar olma şartının kaldırıldığına dikkat çekildi ayrıca sendikanın kurulacağı iş kolunda fiilen çalışma şartının da kaldırıldığı vurgulanarak, “Böyle bir uygulama sendika görüntüsü altında ortaya yüzlerce kuruluş çıkacak, çalışma hayatı kendini büyük bir kaosun içinde bulacak” denildi.

 

6.5 milyon işciye sendika engeli

 

TÜRK-İŞ, TOBB’un ısrarıyla yapılan ve 30 işçinin altındaki işyerlerinde ‘sendikal tazminat’ uygulamasının kaldırılmasını da Köşk’e şikayet etti. Bunun 6.5 milyon işçinin örgütlenmesinin önünü kestiği belirtilerek örgütlenme özgürlüğüne darbe vurulduğu ifade edildi.

Bu kanunun çalışma hayatında belirsizliğe, karmaşaya ve kaosa yol açacak tüm hükümlerinden arındırılması için Cumhurbaşkanı’ndan TBMM’ye yeniden göndermesi istendi.

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