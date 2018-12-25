Türk-İş Genel Başkanı'ndan 'sokağa davet' çıkışı: Ne yapayım plaja mı davet edeyim!

Milyonlarca işçinin beklediği asgari ücret rakamları açıklandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2019 için ücreti 2 bin 20 lira olarak açıkladı. Komisyonun son toplantısında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un ardından konuşan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "sokağa davet" çıkışı yaptı. Atalay, "Türk-İş Başkanı insanları sokağa davet ediyor' diyorlar ne yapayım plaja mı davet edeyim" dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu dördüncü ve son toplantısını yaptı. 2019'da uygulanacak asgari ücret net 2 bin 20 TL oldu. Rakamların oybirliği ile belirlendiği açıklandı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu oluşturan işçi, işveren ve bakanlık heyetleri bugün saat 10:00'da son kez bir araya geldi. Son görüşmenin ardından 2019’da geçerli olacak asgari ücret, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk tarafından açıklandı. Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2019'da uygulanacak asgari ücretin net 2 bin 20 TL olduğunu duyurdu. Geçtiğimiz yıl net asgari ücret 1.603 TL olarak belirlenmişti. Buna göre asgari ücrette artış yüzde 26.5 oldu.

"Sokağa davet çıkışı"

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretin açıklandığı toplantıda, asgari ücretin belirlenmesi sürecinde kendisine yapılan eleştirilere cevap verdi.

Ergün Atalay, "Sokağa davet ediyor diye eleştiriler aldım, ne yapsaydım plaja mı davet etseydim" dedi.