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Yaşam

Türk-İş eylem kararını erteledi

'Torba Yasa Tasarısı'na karşı planlanan eylem, Erdoğan ile yapılan görüşmenin sonuçlarını görmek üzere erteleme kararı aldı.

04 Ocak 2011 02:00

T24 - Türk-İş ''Torba Yasa Tasarısı''na karşı yapmayı planladığı eylemleri, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan görüşmenin sonuçlarını görmek üzere erteleme kararı aldı.

Alınan bilgiye göre, Türk-İş Başkanlar Kurulu'nda ''Torba Yasa Tasarısı''na ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Başkanlar Kurulu'nda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türk-İş'in Torba Yasa Tasarısı'na yönelik itirazlarının tasarıda giderilmesine yönelik talimat vermesi olumlu karşılandı.

Başkanlar Kurulu, bu gelişme üzerine planlanan eylem sürecini erteleyerek Erdoğan'ın verdiği talimatların yansımalarını izleme kararı aldı.


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