Türk-İş eylem kararını erteledi

T24 - Türk-İş ''Torba Yasa Tasarısı''na karşı yapmayı planladığı eylemleri, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan görüşmenin sonuçlarını görmek üzere erteleme kararı aldı.



Alınan bilgiye göre, Türk-İş Başkanlar Kurulu'nda ''Torba Yasa Tasarısı''na ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.



Başkanlar Kurulu'nda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türk-İş'in Torba Yasa Tasarısı'na yönelik itirazlarının tasarıda giderilmesine yönelik talimat vermesi olumlu karşılandı.



Başkanlar Kurulu, bu gelişme üzerine planlanan eylem sürecini erteleyerek Erdoğan'ın verdiği talimatların yansımalarını izleme kararı aldı.





