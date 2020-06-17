Türk-İş'den kıdem tazminatına yapılacak girişimlere karşı genel grev kararı

Türk-İş Başkanlar Kurulu kıdem tazminatına yönelik hazırlıklar yüzünden çalışma yaşamında huzurun bozulduğunu belirterek “Yeni sistemde 75 yaşına kadar tazminat alınamaz. Türkiye’de ortalama yaşam süresi 78” dedi.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) kıdem tazminatında yapılacak değişikliklere karşı harekete geçti. “Kıdem tazminatı” gündemiyle toplanan Türk-İş Başkanlar Kurulu, hükümetin başlattığı çalışmaların çalışma hayatında huzuru bozduğunu açıkladı. Sosyal medyada da “Kıdem tazminatıma dokunma. Geleceğimle oynama” vurgusu ile bir kampanya yapılırken, konu Türkiye gündeminde ikinci sıraya çıktı.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre Başkanlar Kurulu toplantısında Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’ın değişikliği “kabul edilemez” bulduğu belirtilirken, bu konunun derinlemesine incelendiği bir rapor dağıtıldı. Raporda yer alan değerlendirmelerden bazıları şöyle:

Kıdem tazminatının kaldırılarak yerine Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nin (TES) getirilmesine ilişkin sosyal tarafların herhangi bir talebi bulunmamaktadır. Hem işverenler hem işçilerin gündemi pandeminin yarattığı olumsuz ekonomik koşulların üstesinden gelmektir.

Cumhurbaşkanı 2013 yılından bu yana defalarca taraflar anlaşmadan kıdem tazminatı ile ilgili değişiklik önerilerinin kendisine getirilmemesini ifade etmiştir.

Birinci modele göre işçi 60 yaşına kadar bu sistemden yararlanamayacak. 75 yaşını doldurmadan da toplu ödeme alamayacak. 60 yaşını doldurduğunda biriken paranın yüzde 25’i işçiye ödenecek, kalan kısmının getirisi ise işçinin emekliliği halinde yaşlılık aylığına ilave edilecek. TÜİK istatistiklerine göre Türkiye’de ortalama yaşam süresi 78.

İkinci modelde ise kayıplar ağırlaşarak devam ediyor. İşçiye alacağı kıdem tazminatı için prim ödeme yükümlülüğü getirilmek isteniyor. Bu durumda işçinin zaten düşük olan ücretleri daha da azalacak. İşçinin yüzde 3.33 kaybı olacak.

Kıdem tazminatının fona devredilmesi ile işçilerin iş güvencesi elinden alınacak. İşveren işçileri daha kolay işten çıkarabilecek.

Raporun sonunda Türk-İş genel kurullarında oybirliğiyle alınan karara da dikkat çekilerek şöyle denildi: “Karara göre kıdem tazminatı Türkiye işçi sınıfının ve Türk-İş’in kırmızı çizgisidir. Her türlü girişimin karşısında cevabımız genel grev olacaktır.”