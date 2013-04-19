Türk-İş de 'Taksim' dedi

Türk-İş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Taksim'de kutlamak için İstanbul Valiliği'ne başvurdu. DİSK de 1 Mayıs'ı Taksim'de kutalayacaklarını açıklamıştı.



Konfederasyondan yapılan açıklamada, Taksim'de kutlama için İstanbul Valiliği’ne başvuruda bulunulduğu bildirildi.

Türk-İş'in 1 Mayıs'ın işçi ve memur konfederasyonları ile diğer emek ve meslek örgütleri tarafından birlikte kutlanabilmesi için her türlü çabayı gösterdiği belirtilen açıklamada, bu çerçevede Hak-İş, DİSK, Memur-Sen, Kamu-Sen, KESK genel başkanlarını toplantıya çağırdığı anımsatıldı.

İlk toplantıda konfederasyonların ortak kutlama konusuna sıcak baktığı anlatılan açıklamada, ikinci toplantıda teknik değerlendirmeler yapıldığı, ortak metinde anlaşılamaması üzerine her konfederasyonun kendi metnini oluşturmasının kararlaştırıldığı kaydedildi. Açıklamada, İstanbul kutlamalarının tertip komitesinin de oluşturulduğu bildirildi.

Türk-İş'e KESK Genel Merkezi'nden gelen mektupta kutlamaların Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu üyesi dört konfederasyonun (Türk-İş, DİSK, Hak-İş, KESK) çağrıcılığı ile yapılmasının önerildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu önerinin yanı sıra DİSK'in 16 Nisan tarihinde İstanbul'da 1 Mayıs kutlamalarına ilişkin bir basın toplantısı düzenlemesi ve temsilcisinin aynı tarihte Türk-İş'te yapılan toplantıda yer almaması bir dağınıklığı beraberinde getirmiştir.

Türk-İş, emekçilerin birlik mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs'ın başta İstanbul Taksim olmak üzere tüm bölge ve illerde tüm emek ve meslek örgütlerince birlikte kutlanabilmesinin gereğine inanmaktadır ve bu yöndeki çabalarını son ana kadar sürdürmeye kararlıdır.

Türk-İş, 1 Mayıs 2013'te İstanbul Taksim ile Türkiye'nin tüm bölge ve illerinde alanlarda olacaktır. Türk-İş, düzenleyeceği mitinglerde tüm emek ve meslek örgütleri ile omuz omuza olmayı dilemektedir."



Güler: Yeterli önlem alamayız



İçişleri Bakanı Muammer Güler, "Taksim Meydanı'nı Yayalaştırma Projesi nedeniyle orada yeterli önlemleri alacak fiziki ortam mümkün değil. Taksim Meydanı'nda basın açıklaması, Kazancı Yokuşu'na çiçek bırakılması gibi etkinlikler yapılabilecek. Ancak yürüyüş gibi diğer etkinliklerin başka alanlarda sağlıklı şekilde yapılması için sendika yetkililerine öneride bulunacağız" diye açıklama yapmıştı.



DİSK: Hedefimiz Taksim



Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Kani Beko da, yaptığı açıklamada 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamayı talep ettiklerini belirterek, "Hedefimiz Taksim alanı. Başka bir alternatifimiz yok" demişti.