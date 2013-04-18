Güler: Taksim meydanı 1 Mayıs kutlamaları için uygun değil

İçişleri Bakanı Muammer Güler, yarın gerçekleştirilecek Budapeşte Süreci Beşinci Bakanlar Konferansı ile ''Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu''na ilişkin bilgilendirme toplantısında konuşarak, 1 Mayıs kutlamalarının Taksim meydanında yapılmasına izin verilmeyeceğini söyledi.

Güler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim'de kutlama yapılıp yapılmayacağına ilişkin, ''Taksim Meydanı'nı Yayalaştırma Projesi nedeniyle orada yeterli önlemleri alacak fiziki ortam mümkün değil. Taksim Meydanı'nda basın açıklaması, Kazancı Yokuşu'na çiçek bırakılması gibi etkinlikler yapılabilecek. Ancak yürüyüş gibi diğer etkinliklerin başka alanlarda sağlıklı şekilde yapılması için sendika yetkililerine öneride bulunacağız'' dedi.

Devrimci İşçi sendikaları Konfederasyonu'ndan (DİSK) yapılan açıklamada 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanacağı belirtilmişti.