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Güler: Taksim meydanı 1 Mayıs kutlamaları için uygun değil

Muammer Güler, 1 Mayıs'ta 'yürüyüş gibi diğer etkinliklerin başka alanlarda sağlıklı şekilde yapılması için sendika yetkililerine öneride bulunacağız' dedi

18 Nisan 2013 17:04

İçişleri Bakanı Muammer Güler, yarın gerçekleştirilecek Budapeşte Süreci Beşinci Bakanlar Konferansı ile ''Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu''na ilişkin bilgilendirme toplantısında konuşarak, 1 Mayıs kutlamalarının Taksim meydanında yapılmasına izin verilmeyeceğini söyledi.

Güler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim'de kutlama yapılıp yapılmayacağına ilişkin, ''Taksim Meydanı'nı Yayalaştırma Projesi nedeniyle orada yeterli önlemleri alacak fiziki ortam mümkün değil. Taksim Meydanı'nda basın açıklaması, Kazancı Yokuşu'na çiçek bırakılması gibi etkinlikler yapılabilecek. Ancak yürüyüş gibi diğer etkinliklerin başka alanlarda sağlıklı şekilde yapılması için sendika yetkililerine öneride bulunacağız'' dedi.

Devrimci İşçi sendikaları Konfederasyonu'ndan (DİSK) yapılan açıklamada 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanacağı belirtilmişti.

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