Türk-İş: Asgari ücreti 10 günde belirleyelim

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez, Müessese Müdürlüğü Asma Dilaver İşletmesi’nde maden işçileriyle bir araya geldi. İşçilerle görüşen Atalay, "Bu sene alım gücünün düştüğü, fiyatların arttığı bir ortamdayız. Türkiye’nin, asgari ücretlinin iyi bir asgari ücrete ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

‘Toplumu tebessüm ettirecek bir ücret’

“Türk-İş olarak beş kere mutabakata imza attık. Bu sene inşallah toplumu tebessüm ettirecek bir asgari ücret olur da onun altına imza atmayı arzu ediyoruz. Bu sene alım gücünün düştüğü, fiyatların arttığı bir ortamdayız. Türkiye’nin, asgari ücretlinin iyi bir asgari ücrete ihtiyacı var. Onun için cumhurbaşkanımız, Hazine ve Maliye bakanımız, çalışma ve sosyal güvenlik bakanımız, toplumun memnun olacağı, razı geleceğimiz bir ücret getirirlerse altına imza atarız.“