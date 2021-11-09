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Ekonomi

Türk-İş: Asgari ücreti 10 günde belirleyelim

"Bu sene alım gücünün düştüğü, fiyatların arttığı bir ortamdayız; Türkiye’nin, asgari ücretlinin iyi bir asgari ücrete ihtiyacı var"

09 Kasım 2021 18:19

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, aralık ayındaki asgari ücret görüşmelerinin ay sonuna kadar sürdüğünü anımsatarak ilk 10 günde sonuçlandırma çağrısı yaptı. Atalay, "Asgari ücret görüşmelerine aralık ayının başında başlıyoruz, sonunda sonlandırıyoruz. Toplumu bir ay germenin anlamı yok. Aralık ayının ilk 10 gününde komisyonları toplayalım, işçi ne alacağını bilsin, iş veren ne vereceğini bilsin"  dedi.
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez, Müessese Müdürlüğü Asma Dilaver İşletmesi’nde maden işçileriyle bir araya geldi. İşçilerle görüşen Atalay, "Bu sene alım gücünün düştüğü, fiyatların arttığı bir ortamdayız. Türkiye’nin, asgari ücretlinin iyi bir asgari ücrete ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

‘Toplumu tebessüm ettirecek bir ücret’

Asgari ücret görüşmelerinden beklentilerini Atalay şu sözlerle anlattı:
 
“Türk-İş olarak beş kere mutabakata imza attık. Bu sene inşallah toplumu tebessüm ettirecek bir asgari ücret olur da onun altına imza atmayı arzu ediyoruz. Bu sene alım gücünün düştüğü, fiyatların arttığı bir ortamdayız. Türkiye’nin, asgari ücretlinin iyi bir asgari ücrete ihtiyacı var. Onun için cumhurbaşkanımız, Hazine ve Maliye bakanımız, çalışma ve sosyal güvenlik bakanımız, toplumun memnun olacağı, razı geleceğimiz bir ücret getirirlerse altına imza atarız.“
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