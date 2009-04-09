Türk – İş: AKP destekli saldırı altındayız

‘Ağır itham var’

Türk-İş’le hükümete yakın işçi sendikası Hak - İş arasındaki polemik Türk - İş Başkanlar Kurulu’nun da gündemindeydi. Dün gerçekleşen toplantıda konuya değinen Türk - İş Başkanı Mustafa Kumlu, “Türk-İş’e bağlı sendikalar, AKP destekli girişimlerle ciddi bir saldırı altındadır” dedi.Türk-İş Başkanlar Kurulu, Konfederasyon Genel Merkezi’nde toplandı. Kumlu, toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, “problemleri yeterince kavrayamadığını ve süreci iyi yönetemediğini” öne sürdüğü hükümetin, bunun bedelini yerel seçimlerde oy kaybıyla ödediğini söyledi.Mustafa Kumlu, bazı işyerlerindeki sendikal rekabet ve bunun sonucunda yaşanan gelişmelere de değindi. Kumlu, bu konuda şöyle konuştu:“Türk-İş’e bağlı sendikalar AKP destekli girişimlerle ciddi bir saldırı altındadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının da ihtilaflarda objektif davrandığını söyleyebilmek zordur. Türk-İş’i yok etme ve yandaş konfederasyonu büyütme gayretlerine karşı sendikalarımız yasal platformda her türlü mücadeleyi vermektedir. Bu süreçte tek güvencemiz bağımsız yargıdır.”“Türk-İş’e yönelik beşeri ilişkilerdeki medeniyet sınırlarını zorlayan bir biçimde hakarete varan ağır ithamlarda bulunulmaktadır” diyen Kumlu, “Türk-İş Genel Başkanı olarak benim bu tür yaklaşımlara aynı üslupla cevap verebilmem mümkün değildir” dedi.Hak-İş, Türk-İş’e “Fütursuz emek düşmanı” diyerek, ağır eleştiride bulunmuştu.‘Kriz vurdu, 2 dili olan çaycılığa hazır’Krizin etkilerinin giderek daha yoğun bir şekilde hissettiklerini bildiren Kumlu, Mart 2009’da Türk İş’e bağlı sendikalara üye 37 bin işçinin işine son verildiğini iletti.Ekonomide hızlı bir küçülme yaşadığına belirten Kumlu, üniversite mezunu iki dil bilen gençlerin asgari ücretle çaycılığa bile razı olacak hale geldiğini aktararak, “AKP hükümeti, krizin işsizliği artırmasına engel olmak zorundadır” dedi.Kumlu, kriz ortamında 300 bin kamu işçisine yapılacak zammın bir külfet değil, nimet olduğunu vurguladı. Kumlu, 1 Mayıs’ta Taksim yasağının kaldırılmasını da talep etti.