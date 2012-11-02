Türk iş adamı, Çırağan'daki odasını Lopez'e vermedi

Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez'in, 14, 16, 17 Kasım'da konser için geleceği İstanbul'da Çırağan'daki Sultan Suiti'nde kalmak istediği açıklandı. Fakat daha önce suiti tutan bir Türk iş adamının, odasını ünlü yıldıza vermek istemediği açıklandı. İş adamının, "Jennifer Lopez'de kim? Ben niye odamı ona vereceğim" şeklinde ilginç bir cevap verdiği bildirildi.

milliyet.com.tr'de yer alan habere göre, 4-5 günlüğüne konsere gelecek olan Lopez, geceliği 30 bin euro olan suitte kalmak isteyince o tarihlerde dolu olduğu yanıtını aldı. Söz konusu suiti eşiyle yıldönümlerini kutlamak için rezerve eden Türk iş adamının, tüm ısrarlara rağmen odasını başka bir odaya taşımadığı açıklandı.



'Jennifer Lopez de kim? Ben niye odamı ona vereceğim'



Organizatörler; otel yetkilileri aracılığıyla ulaştıkları iş adamından başka bir odaya taşınmasını istedikleri bildirildi. Fakat kim olduğu henüz bilinmeyen iş adamı; ilginç bir yanıt verdi, "Jennifer Lopez de kim? Ben niye odamı ona vereceğim".



Biletler tükendi



Ünlü şarkıcının Biletix'ten satışa sunulan konser biletleri tamamen tükendiği duyuruldu Bazı kişilerin ise biletleri 2 katı fiyatına sahibinden.com gibi sitelerde satmaya başladıkları belirtildi.