Türk iş adamından Kendall Jenner'e 3 milyon liralık hediye!

Victoria Secret's mankenlerinden Kendall Jenner’a doğum gününde 3 milyon liralık Rolls-Royce hediye eden kişinin Türk iş adamı olduğu ortaya çıktı.

Royce marka aracı Jenner'a hediye edenin kim olduğu sorusu sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girmişti. Dubai merkezli bir şirketin sahibi olduğu iddia edilen kişinin zengin bir Arap şeyhi ya da prensi olduğu iddia edilmişti. Ancak Dünya Gazetesi’nden Kerim Ülker, bugün yayımlanan köşesinde o kişinin Dubai’de yaşayan Türk iş adamı Saygın Yalçın olduğunu yazdı.

Bir e-ticaret sitesini 1 milyar dolarlık bir değere ulaştıran Yalçın, Ortadoğu'nun en büyük araba alım servislerinden birine sahip. Saygın Yalçın, Fortune tarafından hazırlanan 40 Yaş Altı Zenginler Listesi'nde de 33'üncü sırada yer alıyor.