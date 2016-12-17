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Türk iş adamı Ivanka Trump ile bir fincan kahve için 60 bin dolar teklif etti

Ivanka Trump ile kahve içmek için açık artırma halen devam ediyor

17 Aralık 2016 19:09

ABD’nin 20 Ocak’ta göreve başlayacak olan yeni başkanı Donald Trump’ın kızıyla bir kahve içmek için tüm dünya yarışıyor. Bir kahve buluşmasına yaklaşık 60 bin dolar teklif veren iş adamı Ozan Özkural, bilgi edinmek için Ivanka Trump’la tanışmak istediğini söyledi. 

Donald Trump’ın oğlu Eric Trump’ın (32) adını verdiği hayır kurumu adına bağış toplama sitesi Charitybuzz’da açılan açık artırmaya en yüksek teklifi verenlerden biri de Londra merkezli Tanto Capital Partners’ın yönetici ortağı Ozan Özkural oldu. 

Bir kahve buluşmasına yaklaşık 60 bin dolar teklif veren Özkural, Donald Trump’ın Türkiye ve diğer ülkelerle gelecekteki olası anlaşmaları üzerine bilgi edinmek için Ivanka Trump’la tanışmak istediğini söyledi. 

Son olarak Arjantin Devlet Başkanı Cristina Fernandez ile görüştüklerini belirten fon yöneticisi Özkural, “İşimin doğası gereği tüm dünyada birçok farklı hükümetten farklı politikacılar ve yasa yapıcılarla görüşüyoruz” diye konuştu.

Ivanka Trump ile kahve içmek için açık artırma halen devam ediyor. Kahve görüşmesi 30 dakika ile 45 dakika arasında sürecek ve 1 Ocak 2017-1 Ocak 2018 arasında taraflara uygun bir zamanda Ivanka Trump’ın programına bağlı olarak New York Trump Tower veya Washington Trump International Hotel’de gerçekleşecek.

 

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