Türk iş adamı Ivanka Trump ile bir fincan kahve için 60 bin dolar teklif etti

ABD’nin 20 Ocak’ta göreve başlayacak olan yeni başkanı Donald Trump’ın kızıyla bir kahve içmek için tüm dünya yarışıyor. Bir kahve buluşmasına yaklaşık 60 bin dolar teklif veren iş adamı Ozan Özkural, bilgi edinmek için Ivanka Trump’la tanışmak istediğini söyledi.

Donald Trump’ın oğlu Eric Trump’ın (32) adını verdiği hayır kurumu adına bağış toplama sitesi Charitybuzz’da açılan açık artırmaya en yüksek teklifi verenlerden biri de Londra merkezli Tanto Capital Partners’ın yönetici ortağı Ozan Özkural oldu.

Bir kahve buluşmasına yaklaşık 60 bin dolar teklif veren Özkural, Donald Trump’ın Türkiye ve diğer ülkelerle gelecekteki olası anlaşmaları üzerine bilgi edinmek için Ivanka Trump’la tanışmak istediğini söyledi.