"Türk iş adamı, Gülen karşıtı lobicilik için Flynn'in şirketine binlerce dolar ödedi" iddiası

Türk iş adamı Ekim Alptekin'in Hollanda merkezli şirketinin ABD'de emekli Korgeneral Michael Flynn'in şirketine darbe girişiminin planlayıcısı olduğu ileri sürülen Fethullah Gülen'in ABD'den iadesi için yapılması planlanan lobicilik failiyetleri kapsamında 530 bin dolar ödediği iddia edildi. Flynn'in şirketinin Gülen ve ABD’deki okullarıyla ilgili Türkiye lehine lobicilik faaliyeti kapsamında bir araştırma ve film hazırlığında olduğu, ancak anlaşma iptal olduğu için tamamlanamadığı ileri sürüldü.

BirGün gazetesinden Ömür Şahin Keyif'in haberi şöyle:

Emekli Korgeneral Michael Flynn ismi, Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak telaffuz edildiğinden beri, Rusya ve Türkiye ile ilişkileri nedeniyle ABD’nin sıcak gündemlerinden biri. 13 Şubat’ta Rusya bağlantısı nedeniyle istifaya zorlanan Flynn’i son olarak yeniden gündeme oturtan, avukatı aracılığıyla Adalet Bakanlığı’na sunduğu bir resmi evrak. Amerikan Savunma Bakanlığı İstihbarat Teşkilatı DIA’nın eski direktörü olan Flynn’in emekli olduktan sonra kurduğu Flynn Intel Group’un, Yabancı Ajanlar Kayıt Yasası (FARA) altında kaydını sağlayan bu evrak Flynn-Türkiye bağlantısına dair pek çok soruyu yanıtlarken, yeni soruların da kapısını araladı.



Flynn Intel Group ile Türk işadamı Ekim Alptekin’in Hollanda merkezli şirketi Inovo BV arasında, Ağustos 2016’da anlaşma imzalandı. Flynn’in şirketi bu anlaşma kapsamında yapılan çalışmalar için, aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere, eski FBI ajanlarına, eski istihbaratçılara binlerce dolar para aktardı. Flynn, ABD seçimi öncesi Çavuşoğlu ve Albayrak’la da görüştü. İki şirket arasındaki anlaşmanın detaylarından önce, Flynn-Türkiye ilişkisinin nasıl seyrettiğine bakalım:

15 Temmuz 2016: Türkiye’deki darbe girişimi yaşandığı sırada ABD’de yaptığı bir konuşmada, mevcut hükümetin Türkiye’yi İslamcı bir noktaya götürdüğünü ifade ederek, darbecilerden yana görüş bildirdi.

15 Eylül 2016: Flynn Intel çalışanı Robert Kelley, Lobicilik İfşa Yasası altında, Kongre’ye, Türk İşadamı Ekim Alptekin’e ait, Hollanda merkezli Inovo BV adına lobicilik kaydı yaptırdı.

8 Kasım 2016: ABD’deki seçim günü The Hill’de çıkan yazısında, bir sonraki başkanın Gülen’i Türkiye’ye iade etmesi gerektiğini ifade etti ve "Dış politikamızı Türkiye’yi bir öncelik olarak görecek şekilde ayarlamalıyız, dünyayı Türkiye’nin perspektifinden görmeliyiz" yazdı.

11 Kasım 2016: Flynn Intel’in, Inovo BV ile anlaşması üzerinden Türkiye lehine lobi yaptığı iddiaları ortaya atıldı, hatta Flynn’in The Hill’de yayınlanan yazısının lobi faaliyetleri çerçevesinde yazılmış olabileceği ileri sürüldü.

7 Mart 2017: Flynn’in Ulusal Güvenlik Danışmanlığından istifası sonrası, Flynn Intel, Amerikan Adalet Bakanlığı sistemine ‘yabancı ajan’ olarak kayıt yaptırdı.

Belgedeki detaylar

Flynn Intel ve Inovo BV arasındaki anlaşmanın detayları, Adalet Bakanlığı’na sunulan 13 sayfalık belgede gün yüzüne çıktı:

Gülen’le ve ABD’deki okullarıyla ilgili bir araştırma ve film hazırlığı olduğu görülüyor. Ancak anlaşma iptal olduğu için tamamlanamamış.

Türkiye’ye fayda sağlamış olabilir: Flynn Intel, bu belgede, Inovo BV ile sözleşmesi kapsamında yapılan çalışmaların Türkiye yararına olabileceğini kabul etti.

8 Kasım’da Flynn tarafından yazılan makale: Belgeye göre, bu makale ne Inovo’nun ne de Türkiye’nin isteği doğrultusunda yazıldı. Ancak yazı kısmen, Flynn Intel’in Inovo için yaptığı Gülen’le ilgili araştırmaya dayanıyordu. Yazının müsvedde hali Alptekin’e gönderildi, teknik konularda geri dönüş alındı, yazının içeriğine müdahale olmadı.

Flynn, Amerikan seçiminden önce, Çavuşoğlu ve Albayrak’la buluştu. Evrakta yer alan detay şöyle: “Eylül başında Flynn Intel Grup, Bay Alptekin tarafından, o dönemde Türkiye’deki politik iklimi daha iyi anlamak (…) amacıyla Türkiye’den bir grup hükümet yetkilisi ile buluşmak üzere davet edildi. 19 Eylül 2016’da toplantıya katılan Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri, Dışişleri Bakanı ve Enerji Bakanı’ydı.”

Kimlere ne ödendi?

Ağustos 2016: Adalet Bakanlığı’na sunulan resmi evraka göre, Flynn Intel ve Inovo BV 2016’nın Ağustosu’nda el sıkıştı. İki firmanın ilişkisinin 30 Kasım’da son bulduğu belirtiliyor.

Anlaşma gereği, Inovo BV, Flynn Intel’e 9 Eylül - 14 Kasım 2016 arasında toplam 530 bin dolar (1 milyon 929 bin TL ) ödedi. Adalet Bakanlığı’na sunulan belgede, bu paranın Türk hükümetinden değil Inovo BV’den geldiği özellikle belirtiliyor.