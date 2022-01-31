Türk-İş: Açlık sınırı ocakta 4 bin 249 lira oldu

Türk-İş ocak ayına ilişkin Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nı açıkladı. Türk-İş'in yaptığı çalışmaya göre ocakta 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 4 bin 249 lira, yoksulluk sınırı ise 13 bin 843 lira olarak hesaplandı. Aralık 2021'de açlık sınırı 4 bin 13, yoksulluk sınırı ise 13 bin 72 liraydı.

Bekâr bir çalışanın "yaşama maliyeti" ise aylık 5 bin 587 TL’ye yükseldi.

Asgari ücretin yapılan yüzde 50'lik zam sonrası 4 bin 250 liraya çıktığı hatırlatılan çalışmaya ilişkin yapılan değerlendirmede "Yaklaşık altı hafta sonra (yılın ilk ayında) dört kişilik hanenin sağlıklı ve dengeli beslenmesini sağlayan gıda harcaması tutarı olan açlık sınırı ile aynı seviyeyi tekrar yakaladı" dendi.

Gıda harcaması yüzde aylık yüzde 3,71

Türk-İş'in çalışmasına göre Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 3,71 oranında gerçekleşti.

Son on iki ay itibariyle artış oranı ise yüzde 59,67 olarak hesaplandı.