TÜRK-İŞ: Açlık sınırı eylülde 3.049 lira; gıda enflasyonu yıllık yüzde 24.6

Türkiye İşçi Sendikası (TÜRK-İŞ) eylül ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasını yayımladı.

Buna göre; eylül ayında 4 kişilik bir ailenin sağlıklı ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken en düşük harcama yani açlık sınırı, 3.049 TL olurken, yoksulluk sınırı ise 9.931 lira oldu.

TÜRK-İŞ 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı için 3.5 asgari ücret gerektiğinin altını çizdi.

Rapora göre gıda enflasyonundaki yıllık artış ise yüzde 24.6 oldu.

Enflasyon ve asgari ücrete ilişkin ise raporda şu ifadelere yer verildi:

"Türk-İş raporunda "Halen yürürlükte olan aylık net 2 bin 825,9 TL asgari ücret yine açlık sınırının altındadır. Aradaki fark bu ay 224 TL'ye yükselmiştir."