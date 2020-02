Türk-İş: Açlık sınırı 1,893 liraya, yoksulluk sınırı 6,166 liraya çıktı

Deniz Kılınç / İstanbul, 27 Eylül (DHA) – Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (Türk-İş) aylık açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre, açlık sınırı dört kişilik bir aile için 1,893 liraya yükseldi.

Araştırmaya göre Eylül’de 81 lira artan açlık sınırının yanında, gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı olan yoksulluk sınırı ise Ağustos’a göre 263 lira artarak Eylül’de 6 bin 166 liraya ulaştı.

Araştırmada ayrıca mutfak enflasyonundaki bir aylık artışın yüzde 4.45 olduğu vurgulanırken, bir kişinin aylık geçim maliyetinin ise 2 bin 313 liraya ulaştığı belirtildi.

\"Türk-İş, çalışanların geçim şartlarını otuz bir yıldan bu yana aralıksız olarak her ay düzenli olarak yaptığı \'açlık ve yoksulluk sınırı\' araştırması ile ortaya koymaktadır\" denilen Türk-İş açıklamasında şu değerlendirme yapıldı:

\"Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 1,893 lira,

\"Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 6 bin 166 lira,

\"Bir çalışanın -sadece kendisinin- yapması gereken yaşama maliyeti ise aylık 2 bin 312 lira olarak hesaplandı.

\"2018 yılının ilk altı aylık döneminin ardından gıda fiyatları son sürat yükselmeye devam ediyor.

\"Etiketler neredeyse her gün değişmeye başladı.

\"Mevsim etkileri nedeniyle yaz mevsiminde genellikle gerileme gösteren sebze-meyve fiyatı bile arttı.

\"Ücretli çalışanlar başta olmak üzere dar ve sabit gelirli kesimlerin geçim şartları dayanılmaz boyutlara ulaştı.

\"Gerçekleşen enflasyon oranında, ücret gelirlerine sonradan yapılan zam tutarı zorunlu harcamaları karşılamada yetersiz kaldı.

\"Açıklanan enflasyon ile çarşı-pazardaki fiyatlar arasında oluşan fark, beraberinde tartışmaları getirdi.

\"Halkın enflasyonu bu ay, son on iki ay itibariyle yüzde 24,34 oranında oldu.

\"Asgari ücret ile değil bir ailenin, bir çalışanın bile harcamaları karşılanamaz duruma geldi.\"

Türk-İş açıklamasında, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarının bir ayda 81 lira, yoksulluk sınırının da 231 lira arttığının altı çizildi ve bu artışların yılbaşına göre sırasıyla 285 lira ve 929 lira olduğu vurgulandı. Türk-İş araştırmasının diğer bulguları şöyle:

- Son bir yılda mutfağa gelen ek yük 371 lira ve aile bütçesine gelen ek yük 1,207 lira arttı.

- Bilindiği üzere, yılbaşında 199 lira artan net aylık asgari ücret 1,603 lira olarak belirlenmişti.

- Asgari ücretin yürürlüğe girdiği Ocak 2018 ayında tek bir işçinin geçimi için yapması gereken aylık harcama 1,989 liraydı.

- Fiyat artışları nedeniyle günümüzde bu tutar 324 lira daha fazla oldu.

- Böylece mevcut asgari ücretle aradaki fark 710 liraya yükseldi.

\"Oysa bu fark asgari ücretin belirlendiği tarihte 386 lira olarak hesaplanmıştı\" denilen Türk-İş değerlendirmesinde, şu konuların altı çizildi:

\"Asgari ücretli açısından bir günlük emeğin karşılığı bir kilogram kuşbaşı et bile değildir. Bugün ele geçen asgari ücret dört kişilik bir ailenin sadece 21 günlük gıda harcamasını karşılayabilmektedir. Yoksulluk sınırı tutarına ise ancak 8 gün yetmektedir. Milyonlarca işçinin ailesiyle birlikte geçim ücreti olan asgari ücretin bir an önce artırılması, düşük ücretle çalışanların satın alma gücünde -bir nebze de olsa- iyileşme sağlayacaktır.\" (Tablo)