Türk-İş 81 ilden seslenecek: Kıdem tazminatında fona hayır!

Kıdem tazminatını görüşmek üzere başkanlar kurulunu toplantıya çağıran Türk-İş, pazartesi günü 81 ilde basın toplantısı yaparak "Kıdem tazminatında fona hayır” diyecek. Türk-İş ayrıca 25 yaş altı ile 50 yaş üstüne getirilmek istenilen “belirli süreli sözleşmelerin” de kıdem ve ihbar tazminatını ortadan kaldıracağına dikkat çekerek “Karşısındayız” vurgusu yapacak.

Türk-İş Başkanlar Kurulu bugün saat 10.00’da toplanacak. Toplantının gündeminde kıdem tazminatı var. Toplantı sonrasında da başkanlar kurulu bildirisinin yayımlanması bekleniyor. Türk-İş, bölge ve il temsilciliklerine gönderdiği yazıda 29 Haziran pazartesi günü saat 11.00’de düzenlenecek basın toplantılarına ilişkin bilgi verdi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre değişiklik için sosyal tarafların talebinin bulunmadığı, mutabakat da olmadığına işaret edilen metinde, ekonomide mevcut sıkıntıların aşılması için çözümün yine işçide arandığı, faturanın işçiye kesildiği belirtildi. Kıdem tazminatı hakkının masaya yatırılmak istendiği, daha esnek bir çalışma düzeninin kabul ettirilmeye çalışıldığı dile getirilen metinde, “Bunların hiçbirisini kabul etmiyoruz. Kıdem tazminatı, Türkiye işçi sınıfının ve Türk-İş’in kırmızı çizgisidir” denildi.