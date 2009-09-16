Türk-İş 4. Bölge Temsilcisi vefat etti

TÜRKİYE İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) 4'üncü Bölge Temsilcisi Hüseyin Elbek, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
42 yıldır Türk-İş'in temsilciliğini yapan 3 çocuk babası Hüseyin Elbek, 3 ay önce beyninde oluşan ödem nedeniyle Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Elbek, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Hastane morguna kaldırılan Elbek'in cenazesi, bugün Türk-İş Bölge Temsilciliği'nde düzenlenecek törenin ardından Mersin'in Tarsus İlçesi'nde toprağa verilecek.