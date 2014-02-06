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'Türk İntikam Teşkilatı' davasında da 'paralel yapı' savunması

'Türk İntikam Birliği Teşkilatı' davasından yargılanan Miktat Algül’ün 'paralel devlet ve Gladio yapılanmasını anlatmak için' başvuru yaptığı ortaya çıktı

06 Şubat 2014 00:26

Arzu Yıldız / Ankara

Hükümet ile Fethullah Gülen cemaati arasında 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarının ardından ortaya çıkan çatışma üzerine Başbakan Tayyip Erdoğan'ın "paralel yapı, paralel yargı var" sözleri, diğer bazı davalarda da yeniden yargılanma talebine ilişkin dilekçelere giriyor.

Adana 7.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen “Türk İntikam Teşkilatı - direniş hareketi” davasında 61 yıla mahkûm olan ve halen Ankara’da “TİBT-Türk İntikam Birliği Teşkilatı” davasından yargılanan Mezitli FM Genel Yayın Koordinatörü Miktat Algül’ün tutuklu bulunduğu F Tipi Kapalı Cezaevinden “paralel devlet ve Gladio yapılanmasını anlatmak için" 3 Ocak’ta başvuru yaptığı ortaya çıktı.

Algül’ün dilekçesi Ankara TMK.10. Maddesiyle Yetkili Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'ne gönderildi. Algül’ün başvurusunu kabul eden başsavcıvekilliği ifadesinin alınması için Adana'ya talimat yazısı gönderdi.

Algül’ün Ankara TMK. 10. Maddesiyle Yetkili Başsavcıvekilliği için verdiği ifadede, “kendisi hakkında iddianameyi hazırlayan savcıyı, 61 yıl cezaya hükmeden Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi heyetini paralel yapılanmaya dahil olmakla suçladığı, o dönemde Mersin ve civarındaki illerde görev yapan bazı polisler ve bazı isimlerin de bu yapıyla hareket ettiğini öne sürdüğü" belirtildi.

Savcılık, "paralel yapılanma" iddialarıyla ilgili olarak 7 Ocak’ta 2014/14 dosya numarasıyla soruşturma başlatırken Algül’ün Adana Cezaevi'nden Ankara’ya nakledildiği öğrenildi.

Öte yandan, Ankara’da CMK 250. Maddesiyle ve TMK.10.Maddesiyle Yetkili Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'nce daha önce soruşturma geçirmiş ve yapılan yargılamada hüküm giymiş birçok sanığın adliyeye gönderdikleri dilekçelerde “yargıda paralel bir yapının bulunduğu” iddia edilerek “yeniden yargılanma” talebinde bulundukları öğrenildi. Söz konusu dilekçelerin değerlendirilmek üzere yargılamaların yapıldığı mahkemelere gönderildiği bildirildi.

 

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