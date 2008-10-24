Türk insanını krizden sefertası koruyacak

Amerikalı emlak kralı Donald Trump'un kızı İvanka Trump'un internet sayfasında krizden korunmak için ABD'li çalışanlara işyerlerine sefertası ile gitmelerini önerirken, İzmir'de esnafın ise buna daha önce geçtiği bildirildi.



Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önce çalışanlar ve küçük esnafı vuran küresel krizde herkes tasarrufa yönelirken, hafta başında İvanka Trump'un ‘Sefertası’ önerisi dikkat çekmişti. İvanka tasarruf etmek isteyen çalışanların evde hazırlayacakları yiyecekleri sefertasına koyup işe gitmelerini önermişti.



İzmir'in tarihi Kemerlaltı Çarşısı Leblebciler hanındaki züccaciyeciler sefertaşı satışlarının aylar önce arttığını söyledi. Ülkü Züccaciye yetkilisi Ümit özkol fiyatları 10- 35 YTL arasında satılan çelik sefertaslarının büyük ilgi gördüğünü belirterek, şunları söyledi:



“Artık krizden etkilenen ve yarın ne olacak endişesi taşıyan çalışan ve esnafın büyük bölümü dışarıda karnını doyurmak yerine yemeğini evinden getirmeye başladı. Bu da bir zamanların gözdesi olan sefertasının yeniden ilgi görmesini sağladı.”



Kemeraltı Çarşısı'nın tanınmış lokantacılarından Hasan Durak, krizin kendi sektörlerini de çok etkilediğinden yakındı. Durak, “Artık insanlar yarın korkusuyla bir liranın hesabını yapar oldu. Bütçeler daraldıkça gıda tükekimi de azalıyor. Bizim müşterilerimiz çalışanlar ve esnaftan oluşuyor. Artık bir çoğu günde 8- 10 YTL arasında değişen öğle yemek ücreti vermektense evinden yemek getirmeyi tercih ediyor. Bu da tabii ki her geçen gün giderleri artan lokantacıları olumsuz yönde etkiliyor” dedi.

