Türk- İngiliz üniversitesi kuruluyor

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, Türkiye'de Türk-İngiliz Üniversitesi kurulması konusunu görüşmek üzere İngiltere Yükseköğretimden Sorumlu Devlet Bakanı David Lammy ile bir araya geldi.



Milli Eğitim Bakanlığı Tevfik İleri Toplantı Salonu'nda gerçekleşen görüşmeye ilişkin açıklama yapan Bakan Çelik, mesleki eğitim ve diğer alanlarda iki ülke arasında nasıl işbirliği yapılabileceği üzerinde duracaklarını söyledi.



Ele alacakları temel konularından birinin Türkiye'de bir Türk-İngiliz üniversitesi kurulması olduğunu ifade eden Bakan Çelik, İngiltere'nin yükseköğretim bakımından dünyanın önde gelen ülkelerinden birisi olduğunu

belirtti. Çelik, "Biz de İngiltere'ye yıllardan beri lisansüstü alanında öğrenci gönderiyoruz. 2006 yılından itibaren her yıl 1000 öğrenci göndermeye karar verdik" dedi.



İngiltere'nin yükseköğretimdeki önemli birikimini Türkiye'ye taşımak için, Türk-İngiliz üniversitesi kurulmasını hedeflediklerini söyleyen Çelik, "Sayın Başbakanımız İngiltere'yi son ziyareti esnasında İngiltere ile stratejik, ortaklık anlaşması yapıldı. Bu anlaşmanın hükümleri içerisinde böyle bir üniversitenin kurulması da iki tarafın iradesiyle ortaya konulmuştur. Biz,

bugünkü toplantıda bunun imkanları üzerinde konuşacağız. Bu bir devlet üniversitesi mi olmalıdır, yoksa bir vakıf üniversitesi mi olmalıdır? Bunlar üzerinde duracağız" diye konuştu.



“İngiltere ortaklık konusunda istekli”



Devlet Bakanı Lammy de, "Türkiye ile ilişkilerimiz hiç bir zaman şu anda olduğu kadar iyi bir seviyeye gelmemiştir. Bu iyi ilişkilerin en iyi göstergelerinden biri de ortak eğitim hedeflerinde kaydettiğimiz ilerlemedir" dedi.



İngiltere ve Türkiye ortaklığında kurulabilecek bir üniversitenin yapısı hakkında görüşeceklerini belirten Lammy, İngiltere'nin önemli üniversitelerinden Liverpool Üniversitesinin böyle bir ortaklıkla yakından ilgilendiğini kaydetti.



Lammy, bu ortaklığın en yakın bir zamanda kurulmasının çok olumlu bir gelişme olacağını ifade ederek, toplantıda öğrenciler arasında değişim projesini, eğitim kurumları arasında sistemli bir işbirliğini de konuşacaklarını söyledi.



Konuşmasının ardından gazetecilerin "yükseköğretime geçiş sistemi" ve "Türkiye'nin AB sürecinde eğitim alanında atması gereken adımlara" ilişkin sorularını da yanıtlayan Lammy, şunları kaydetti:



"Eğitimde yüksek kalitenin sağlanması herkesin üzerinde durduğu bir konu. Bu hepimizin ortak hedefi. Her ülke kendi eğitimlerinin kalitesinin sağlanmasında, öğrenci seçim sürecinde kendi geleneklerine göre hareket edecektir. Bu doğaldır. Şu anda İngiltere'deki her düzeydeki eğitim kurumların Türkiye ile ortaklık konusunda istekli olmaları Türkiye'nin bu alanda ne kadar olumlu gelişmeler gösterdiğinin bir göstergesidir. Türkiye'nin eğitim sistemine

duydukları güvenin bir göstergesi.



Birleşik Krallık Türkiye'nin AB'ye katılımı konusunda destek vermekte. Şu ana kadar bazı adımlar atıldı. Bizim bakış açımız şu şekilde. Biz gerçekten Türkiye'de özellikle eğitim alanında olumlu ilerlemeler kaydedildiğini düşünüyoruz."