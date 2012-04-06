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Ekonomi

Türk ile Yunan çekişmesinde sıra 'simit'e geldi

Ege’nin iki yanında baklavadan sonra şimdi de simit-kulurisi savaşı çıkabilir.

06 Nisan 2012 07:46

İstanbul Simitçiler Odası Başkanı Zeki Sami Özdemir’in simit için uluslararası patent alma girişimi Atina’da tepki yarattı.

Elefteros Tipos gazetesi haberinde “Türk Yunan çekişmesinde yeni raund: Kardak kayalıkları ve baklavadan sonra sıra simite geldi” dendi. Gazete, simitin Hazreti İsa’dan önce bilinen bir gıda maddesi olduğunu, Bizans İmparatorluğu döneminde özellikle İstanbul ve Selanik’te sevildiğini yazdı.

Simitçilerin, Yunanistan-Arnavutluk sınırındaki Epir bölgesinde de çok yaygın olduğunu kaydedilen haberde, öyle ki, ağır simit tepsilerini taşımanın kafa biçimindeki karakteristiği bile etkilediği öne sürüldü.
Elefteros Tipos, geçen yüzyıllarda Epir’de annelerin oğullarına “İnşallah İstanbul’da simitçi olursun” duası verdiklerini belirtti.

 

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TürkiyeYunanistanSimitpatentElefteros Tipos

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