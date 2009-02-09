Türk ilacı Ankaferd'e bütün dünyadan teklif geliyor

Hüseyin Cahit Fırat'ın mucidi olduğu kan durdurucu ilaç Ankaferd, dünya üzerinde 195 ülkede patent alan ilk Türk ürünü oldu. Cahit Fırat'ın uzun deneyleri sonucu ortaya çıkan ve 'yüzyılın buluşu' olarak adlandırılan Ankaferd, trafik kazaları dahil her türlü kanamada etkili.



Antibakteriyel özelliği ile yaralı bölgede hücre ölümünü engelleyerek iyileşme süresini kısaltan ilaç, kısa sürede yaralıya ilk müdahalenin aracı haline geldi. Türk icadı ilaç, Sağlık Bakanlığı'ndan alınan ruhsatla Ankara ve İstanbul'da tampon, sprey ve ampul şeklinde üretilmeye başlandı. İlaçla ilgili çok fazla teklif aldıklarını anlatan Cahit Fırat Zaman gazetesine yaptığı açıklamada, "Yapılan teklifleri ciddiye bile almıyoruz. Çünkü 10 yıl sonra Türkiye'nin yaptığı ihracatın büyük bölümünü bu ürünün karşılayacağını biliyoruz. Bu bilinçle ürünün burada kalmasını istiyoruz. Türkiye'nin de dünyaca ünlü ve hem de stratejik bir ürünü olsun istiyoruz." dedi. Dünyada muadili olmayan Ankaferd (Blood Stoper) kan durdurucu, İsrail saldırısında yaralananların hayatını kurtarmak için Türk Kızılayı'na yapılan bağışla Gazze'ye de gönderildi.



Mesleği gereği insanların hastalıklar karşısındaki çaresizliğine şahit olduğunu belirten ilacın mucidi bilim adamı Cahit Fırat, "Öncü ve yenilikçi yaklaşımla geliştireceğimiz ilaç ve sağlık ürünlerini, insanlığın hizmetine sunmak istiyorum." dedi. Söz konusu ilaçla ilgili çok fazla teklif aldıklarını anlatan Fırat, şunları söyledi: "Yapılan teklifleri ciddiye bile almıyoruz. Çünkü dünya üzerindeki ruhsatlar tamamlanıp ürün dağıtılmaya başladığı andan itibaren 10 yıl sonra Türkiye'nin yaptığı ihracatı tek başına Ankaferd'in karşılayacağını biliyoruz. Bu bilinçle ürünün burada kalmasını istiyoruz. Türkiye'nin de dünyaca ünlü ve hem de stratejik bir ürünü olsun istiyoruz." İktisatçı olmasına rağmen tıp alanındaki bu başarısı ile adını duyuran Fırat, ürünün hastane enfeksiyonlarını en aza indiren, hatta yok etme özelliği taşıdığını vurguladı.



Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Biyoteknoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Akçelik'in yaptığı araştırmalar, hastane enfeksiyonlarına karşı Ankaferd'in başarılı olduğunu ispatladı. İzmir Çeşme'de yapılan uluslararası bir tıp kongresinde bu sonuçlar bilimsel tebliğ olarak sunuldu. Ancak bunun henüz nasıl tatbik edileceğine dair çalışmalar neticelenmedi. Türk mucit Cahit Fırat, kısa bir zaman içinde bunu da açıklığa kavuşturacaklarını dile getirdi. Ankaferd'in taklit edilebilmesinin imkansız olduğuna değinen Fırat, bütün buluşlarda formülasyon verilirken yüzde 30'luk kısmın sır olarak patent sahibinde saklı kaldığını sözlerine ekledi.

