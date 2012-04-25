Türk ilaç devini ABD'li Amgen aldı

ABD'li Amgen, Mustafa Nevzat'ı 700 milyon dolara satın almak için anlaştı.



ABD'li ilaç şirketi Amgen, Türk ilaç şirketi Mustafa Nevzat'ı 700 milyon dolara satın almak üzere anlaşma sağladığını açıkladı.

Amgen'den yapılan açıklamada, nakit üzerinden gerçekleşecek işlemin Amgen'in Türkiye'deki ve bölgedeki varlığını önemli ölçüde büyüteceği belirtildi.

Açıklamada, işlemin her iki şirketin yönetim kurulu tarafından onaylandığı belirtildi.

Türkiye'nin en eski ve köklü ilaç firmalarından Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş 1923'te kuruldu.

Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş. mamul ürüne yönelik olarak ABD Gıda ve İlaç Kurumu (FDA) onayı almış ilk Türk ilaç üreticisi.

Şirket Mayıs 2007'de Türkiye'den ABD'ye ilk bitmiş ürün ihracatı gerçekleştirdi.