Türk ilaç devi 700 milyon dolara satıldı

ABD'li ilaç şirketi Amgen, Mustafa Nevzat İlaç‘ın yüzde 95.6'lık hissesini satın aldı. Amgen kendi internet sitesinde yaptığı açıklamayla, satın alma işlemini doğruladı.

Amgen açıklamasında satın almanın maliyetinin 700 milyon dolar olduğunu belirtti.

Amgen tamamı nakit parayla ödenecek olan anlaşmayla birlikte, kendileri için büyük önem taşıyan Türkiye'de ve yakın bölgelerde varlıklarını güçlendireceklerini belirtti.

Amgen CEO'su ve şirketin operasyonlarından sorumlu Genel Müdürü Robert A. Bradway, "Amgen, yenilikçi ilaçlarını büyük piyasalardaki müşterilerine sunmaya odaklı bir şirket. Mustafa Nevzat'ın çalışanları ve yönetim ekibiyle birlikte, Türkiye'de ve komşu bölgelerde şirketimizi yüksek kalite ve yenilikçi ilaçlarla büyütmeyi planlıyoruz" dedi.