Türk ihraç ürünleri, Katar’da tanıtıldı

İZMİR, (DHA)- SUUDİ Arabistan’ın başını çektiği Arap ülkelerinin Katar’a uyguladığı ambargo sonrasında, Türkiye’nin Katar’a yaptığı ihracat yüzde 90 artış hızı yakalarken, gelişen Türkiye- Katar ekonomik ilişkilerine yeni bir halka daha eklendi.

Katar ile mevcut ticareti geliştirmek ve ihracatı arttırmak amacıyla, Katar’ın başkenti Doha’da, 26-29 Ekim tarihlerinde ilk kez düzenlenen Food & Consumer Industries Exhibition (FCIE) Fuarı’na Ege İhracatçı Birlikleri, Türk gıda ürünlerini tanıtmak ve ihracatçı firmaları temsil etmek amacı ile info stand ile katıldı. Katar’a uygulanan ambargo sonrasında ilk yardım uçak ve gemileri de ambargonun başlangıcından saatler sonra İzmir’den hareket etmişti. Katar’a uygulanan ambargo sonrasında en büyük desteği Türkiye’nin gösterdiğini hatırlatan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, İzmir’den çok sayıda gemi ve hava kargo uçağı ile gıda yardımının Katar’a ulaştırıldığını, \'Katar-Türkiye İş Forumu ve İkili İş Görüşmeleri\'nin iki ülkenin ekonomi bakanlarının katılımıyla Ege İhracatçı Birlikleri organizasyonuyla 3 Ağustos 2017 tarihinde İzmir’de iki ülkeden 300’ün üzerinde iş adamının katılımıyla gerçekleştirildiğini, Doha’da, 26-29 Ekim 2017 tarihlerinde ilk kez düzenlenen Food & Consumer Industries Exhibition (FCIE) Fuarı ile iki ülkenin ticaret hacminin artmasına katkı sağlayacak yeni bir halkanın eklendiğini söyledi.

KATAR, 150 MİLYAR DOLARLIK YATIRIMA GEBE

Katar’ın kişi başı gelirde dünyanın en zengin ülkesi olduğuna dikkati çeken Ünlütürk, şöyle dedi:

\"Katar\'da düzenlenecek 2022 Dünya Futbol Şampiyonası için 150 milyar dolarlık altyapı ve inşaat gerçekleştirilecek. Dünya genelinde en büyük 250 müteahhitlik firmasının 46 tanesi Türk firması. Bu sektörde Çin’den sonra dünya ikincisiyiz. Türk firmalarının bu konjektürde bu pastadan büyük dilimi alabileceği bir iklim var. Türk müteahhitlik firmalarının Katar’da gerçekleştireceği projelerde Türk ürünleri daha yoğun kullanılacağı için ihracatımız Katar’a artış gösterecektir. Katar’da Türkiye’nin enerji ihtiyacını sürdürülebilir şekilde sağlayabileceği bir partner olabilir.\"

KATAR GIDA İHTİYACININ YÜZDE 90’INI İTHAL EDİYOR

Katar\'ın gıda üretiminin Katar iç tüketiminin sadece yüzde 10’unu karşılayabildiği bilgisini paylaşan Ünlütürk şöyle devam etti:

\"2019 yılında gıda tüketimlerinin yüzde 8 artacağı tahmin ediliyor. Gıda tüketiminin büyük çoğunluğu ithalat yoluyla karşılanması ve Katarlı firmaların alım gücünün yüksek olması Türk gıda ihracatçıları açısından büyük avantaj. Food & Consumer Industries Exhibition (FCIE) Fuarı’nın Türk gıda ihracatçılarına yeni fırsatlar açmasını bekliyoruz.\"



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