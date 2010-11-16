-''TÜRK İCATLARI'' AVRUPA BASININDA ANKARA (A.A) - 16.11.2010 - TÜBİTAK'ın ortağı olduğu ''Relate'' projesi kapsamında Türkiye'deki araştırma laboratuvarlarını ziyaret eden Avrupalı bilim muhabirleri, yazdıkları bilim haberleriyle Türk icatlarının Avrupa basınında yayımlanmasını sağladı. Bilkent Üniversitesi, Research Labs for Teaching Journalists (RELATE) projesi kapsamında Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen gazeteci ve gazetecilik öğrencileri, çeşitli sürelerle geldikleri Türkiye'deki araştırma laboratuvarlarında yürütülen önemli bilim projelerini yerinde izledi. Daha sonra ülkelerine dönen gazeteciler, Türk bilim haberlerinin kendi ülkelerindeki medya kuruluşlarında yayımlanmasını sağladılar. Alınan bilgiye göre, geçen yıl başlatılan RELATE projesi, Avrupa Birliği 7. Çerçeve programları kapsamında Brüksel'de kurulu iletişim ajansı Minerva Consultancy tarafından yönetilen ve Hollanda Avrupa Gazetecilik Merkezi (EJC), İtalya'dan Yeni teknolojiler, Enerji ve Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınma için İtalyan Ulusal Ajansı (ENEA), İsviçre'den Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL) ve Türkiye'den TÜBİTAK'ın ortaklığı ile yürütülüyor. Avrupa'da pilot proje olarak kabul edilen ve şimdiye kadar pek çok başarılı haber yapılmasına imkan sağlayan RELATE projesi, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Dairesi aracılığı ile Türkiye'deki araştırma laboratuvarlarını Avrupa'ya tanıtırken, bilim insanlarına da ''bilim iletişimi'' konusunda kendilerini geliştirme fırsatı sunuyor. Gazeteciler ise Türkiye'deki en son bilimsel gelişmeleri ilk ağızdan öğrenirken, gerçek ve doğru bilim haberciliği konusunda deneyim kazanıyor. Proje kapsamında şimdiye kadar Türkiye'den 5 gazeteci, İtalya ve İsviçre'deki ileri araştırma laboratuvarlarına konuk oldu. Türkiye'ye de İngiltere, Polonya, İspanya, İtalya, Fransa ve Litvanya'dan 15 gazeteci geldi. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Enerji, Gıda ve Çevre Enstitüleri ile Bilkent Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma Merkezi (NANOTAM) ve Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezini (UNAM) ziyaret eden gazeteciler, ülkelerindeki çeşitli gazete ve dergilerde Türk araştırmacıların yürüttüğü projelerin yayımlanmasını sağladı. -BİLİM MUHABİRLERİ ANKARA'DA- Bilkent Üniversitesi Prof. Dr. Tayfun Özçelik ve Prof. Dr. Şefik Süzer önderliğinde Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ile Kimya Bölümü laboratuvarlarında çalışan bilim insanları, ziyaretlerinin son turunda Avrupalı gazetecilerle buluştu. Türkiye'de bu ay içinde yapılan son eğitime, Belçika, İtalya, Romanya, İspanya ve Fransa'dan gelen 8 gazeteci katıldı. AA muhabirine Türkiye ziyaretlerine ilişkin bilgi veren İtalya Bilim Müzesi'nde iletişim asistanı görevlisi Chiara Veronesi, Türkiye'deki bazı üniversitelerde eğitim dilinin İngilizce olarak yapılması karşısında çok şaşırdığını belirterek, İtalya'daki üniversitelerin İngilizce eğitim vermediğini anlattı. Türk üniversitelerinde yabancı dilde eğitimin üniversitelere uluslararası bir nitelik kazandırdığını ifade eden Veronesi, böylece Türk araştırmacıların pek çok ülkeden araştırmacıyla ortak projeler yürütebildiğini vurguladı. Bilim muhabirlerinin, haberlerini halkın anlayabileceği bir düzeyde yazılması sırasında çeşitli zorluklar yaşadığına dikkati çeken Veronesi, ''Ancak mesleğimi çok seviyorum. Bilimin gizemli ve ileriye dönük dünyası beni çok heyecanlandırıyor'' dedi. -''BİZLER BİLİMCİ DEĞİLİZ AMA...'' İspanya'da serbest bilim muhabiri olarak çalışan ve bilimsel dergilere ve çeşitli gazetelere makaleler yazan Esperanza Garcia ise bilim muhabirliğine ilişkin düşüncelerini açıklarken, ''Bizler, biyolog, kimyacı ya da fizikçi değiliz. Fakat bilim insanları ile halkın arasında köprü olmaya çalışıyoruz. Bilim muhabirliğini, bilim insanları ile halk arasındaki dili sağlayan çevirmenler olarak tanımlıyorum. Anlaşılması zor bir konuyu ilgi çekiciliğini yitirmeden basitleştirmek zorundasınız. Bu noktada doğru mesajı vermek oldukça zor'' dedi. Garcia, bugüne kadar kendisini heyecanlandıran en önemli bilim haberinin de ''İspanya'da Nükleer Atıklar'ın imhasına yönelik büyük bir tesisin kurulması'' olduğunu belirterek, haberin pek çok basın kuruluşunda geniş şekilde yer aldığını söyledi. -''İŞTE O HABERLER...'' Proje kapsamında Türkiye'ye gelen gazeteciler, Türk araştırmacılarının yürüttüğü projelere ilişkin haberlerin, Avrupa medyasında yer almasını sağladı. Polonya'dan gelen Jan Dabkowski, NANOTAM'da geliştirilen nanobiosensörler sayesinde su, hava, toprak ve gıdalardaki kirliliği ve bakterilerin teşhis edilmesinin sağlandığını yazdı. İspanya'dan gelen Miguel Alvarez Peralta da NASA'da ve NANOTAM'da yapılan nanobiosensör araştırmalarını karşılaştırdı ve NANOTAM'ın Avrupa'nın en ileri nanoteknoloji araştırmalarını büyük bir başarı ile yürüttüğüne değindi. Litvanya'dan projeye katılan Viktorija Rinkeviciute'in ''Harry Potter Pelerini üzerinde çalışan Türkler'' başlığıyla verdiği haberi, Litvanya'nın önde gelen gazetesi Verslo Klase ve internet haber sitesi DELFİ'de yayımlandı. İngiliz Charlotte King'in NANOTAM'da geliştirilen proje kapsamında enerji verimliliği sağlamak ve ışığın kalitesini arttırmak için ampüllerde nanokristallerin ve LED teknolojisinin kullanımına ilişkin haberi, The Naked Scientists: Science Radio & Science Podcasts'da yayımlandı. İtalya'dan Maurizio Molinari ise haberinde, hibrid araçlarda Avrupa'nın ilk mükemmeliyet merkezinin TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü tarafından Türkiye'de açıldığını kaleme aldı.