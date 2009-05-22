Türk: Hukuka saygılıyız ama

DTP Genel Başkanı Ahmet Türk, DTP'li milletvekillerinin savunmalarının istenmesi ile ilgili, “Aslında biz hukuka saygılıyız ama burada bir hukuksuzluk söz konusu” dedi.





Genel Başkan Ahmet Türk ve Genel Başkan Yardımcısı Emine Ayna, parti merkezinde ortak basın toplantısı düzenledi.



Emine Ayna, son dönemlerde barış ve demokratikleşme adına kamuoyunda olumlu tartışmaların yürütüldüğünü, Kürt sorununa yönelik sivil ve demokratik çözüm arayışlarını yansıtan bu tartışmaları önemli bulduklarını ifade etti. Bu olumlu atmosfere rağmen son günlerde olumsuz gelişmelerin yaşandığını öne süren Ayna, partilerine yönelik siyasi baskı ve operasyonların devam ettiğini söyledi.



Bunun yanında bölgede operasyonların yoğunlaştırıldığını belirten Emine Ayna, “Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 'Kürt sorununda iyi gelişmeler olacak' dediği bir süreçte ne yazık ki bölgeden hala operasyon haberleri geliyor. Diğer taraftan partimize yönelik artan baskı, ne yazık ki Kürt sorununda iyi gelişmelerin yanında tehlikeli gelişmelerin de yaşandığını gösteriyor” diye konuştu.



Toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ahmet Türk, DTP'li milletvekillerinin savunmalarının istenmesiyle ilgili, “Aslında biz hukuka saygılıyız ama burada hukuksuzluk söz konusu” dedi.



Durumlarının Anayasa'nın 14. maddesi ile ilgili olmadığını ifade eden Türk, şunları söyledi:



“Bu maddede, 'bölünmez bütünlüğün aleyhinde fiili bir çalışma' söz konusu. Oysa hakkımızda açılan davalar bununla ilgili değil. Kamuoyunun bunu bilmesi gerekiyor. Terörle Mücadele Yasası'nın 7. maddesi, 220. maddesi... Bunlar tamamen düşüncelerimizden dolayı, propaganda yaptığımızdan dolayı açılan davalardır. Bunlar 14. maddenin kapsamına girmiyor. Devletin bölünmez bütünlüğü ile ilgili fiili durum ortaya çıktığı zaman 14. maddeye girer. Oysa bütün yorumlar 14. maddenin ihlali gibi gösteriliyor. Bu hukuksuzluktur.”



Ahmet Türk, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın Kürt sorunu ve dokunulmazlık konusundaki değerlendirmeleriyle ilgili bir soruya, “Türkiye'de Kürt sorununun barışçıl, demokratik yöntemlerle çözümü için ana muhalefetin katkı sunması çok önemli. CHP'nin bir misyonu var. Barışçıl sürecin gelişmesine katkı sağlarsa bu Hükümeti de diğer kurumları da etkiler diye düşünüyoruz” diye yanıtladı.



Türk, Başbakan Tayyip Erdoğan ile görüşme taleplerine karşılık olumlu ya da olumsuz yanıt gelmediğini kaydetti.

