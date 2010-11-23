Türk holigan 10 yıl sonra yakalanabildi!

T24 - 10 yıl önce iki Leeds United taraftarını öldürmekten suçlu bulunan Süleyman Gökhan Güven polis tarafından yakalandı...



Süleyman Gökhan Güven Beyoğlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Galatasaray ile Leeds United arasında 2000 yılında oynanan UEFA Kupası maçı öncesi Taksim’de iki İngiliz taraftarın bıçaklanarak öldürülmesi olayına karışan ve Yargıtay tarafından da onanan davada 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Süleyman Gökhan Güven gözaltına alındı.







Galatasaray ile Leeds United arasında 6 Nisan 2000’de oynanan maç öncesi Taksim’de çıkan olaylarda Kevin Spelight ile Christopher John Loftus bıçaklanarak öldürülmüştü. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 16 kişiden 5’i Beyoğlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 5 yıl ile 10 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırılmıştı. Kararın ekim başında Yargıtay tarafından onanmasının ardından ilk olarak 26 Ekim’de Ali Baydar yakalanmıştı.





Polis 3 gün bekledi



Cezanın Yargıtay tarafından onanmasının ardından hakkında yakalama kararı çıkarılanlar arasında yer alan Güven, yaklaşık iki ay polisten kaçmayı başardı. Güven’in irtibata geçebileceği herkesi takip altına alan Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Güven’in eşini de takip altına aldı. Akrabaları ile görüşmeyen Güven arandığı süre içerisinde cep telefonu da kullanmadı.



Polis yaptığı soruşturmada Süleyman Gökhan Güven’in bir arkadaşına ait evde saklandığı bilgisine ulaştı. Ev polis ekipleri tarafından takibe alındı. Kapıdaki ekipler 3 gün evin önünde bekledi. Önceki gün saat 15.00 sıralarında eve Güven’in eşinin gelmesi üzerine alarma geçildi. Saat 18.00 sıralarında kapıyı açarak eşini uğurlamaya çıkan Güven’in evde olduğu belirlenince operasyon yapıldı. Gözaltına alınan Güven Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi.

Spelight ile Loftus’un bıçaklanması ile sonuçlanan tartışmada gözaltına alınan 16 kişiden 5’i, 5 yıl ile on yıl arasında hapis cezasına çarptırılmıştı. Olaya karıştıkları belirlenen, Ali Baydar, Ali Ümit Demir ile Süleyman Aydın 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılırken, Güven 10 yıl, Yılmaz Tutuş’a ise 5 yıl hapis cezası verilmişti.



10 YILDA NELER DEĞİŞTİ?

Leeds United iki küme düştü, Kewell GS’a geldi

1999-2000 sezonunda, UEFA Kupası yarı finalinde Galatasaray’a boyun eğen Leeds United aynı sene İngiltere Premier Lig’i 3. sırada bitirerek, Şampiyonlar Ligi vizesi aldı. Dev arenada büyük başarı elde eden İngiliz ekibi yarı finale kadar yükseldi, ancak Valencia’ya elenmekten kurtulamadı. Harry Kewell, Lee Bowyer, Jonathan Woodgate, Mark Viduka, Alan Smith gibi dönemin çok önemli yıldızlarını kadrosunda bulunduran Leeds United, 2002’de mali krize girdi ve 2004’te Championship’e düştü.

Üç sezon burada mücadele eden Leeds, 2007’de resmen dibe vurdu ve bir alt lig olan Coca Cola Division One’a düşmekten kurtulamadı. Geçen sezon Championship’e çıkan Leeds şu anda lider QPR’ın 10 puan gerisinde 5. sırada yer alıyor. O dönemde Leeds’in yıldızlarından biri olan Kewell şimdi Galatasaray forması giriyor. Leeds’i eledikten sonra Arsenal i yenip UEFA kupasını alan Galatasaray’ın yıldız Hagi ise bu sezon Galasaray’ı çalıştırıyor.