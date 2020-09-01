Türk heyetinin Moskova'da olduğu sırada Rusya Dışişleri Bakanı’nın YPG heyeti ile beraber olduğu anlaşıldı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov' un YPG heyetini ağırladığı dakikalarda, Türk heyetinin de Moskova’da olduğu anlaşıldı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığındaki heyet, başta Libya ve Suriye olmak üzere bölgesel gelişmeleri görüşmek için Moskova'ya gitti. Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal başkanlığındaki heyette diplomatların yanı sıra askerler ve istihbarat yetkilileri de yer aldı.

Türk ve Rus heyetleri, Libya'daki ateşkes süreci ve Sirte başta olmak üzere sahadaki son durumu görüştü. Heyetlerin gündeminde Libya'nın yanı sıra Suriye'deki gelişmeler de yer aldı.