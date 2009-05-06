Türk heyeti İran'dan boş dönmedi

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) heyetinin İran'a yaptığı ziyarette iş adamları değişik iş kollarında bağlantılar yaptı.



Trabzon TSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 29-30 Nisan tarihlerinde Doğu Azerbaycan Uluslararası Yatırım Fırsatları Forumu'nda Trabzon'un istediğini kopardığını söyledi.



İran İslam Cumhuriyeti'nin 2000'li yıllarda başlayan kapalı ekonomi modelinin yerine komşu ve bölgesel ekonomilerle bütünleşme hedefinin Trabzon'u yeniden bu ülkenin dış ticaretinde önemli bir konuma taşıdığını belirten Hacısalihoğlu, "Son yıllarda iki ülke hükümetleri düzeyinde yürütülen çalışmalar yanında DEİK Türk–İran İş Konseyi, Trabzon TSO ve özel sektörün girişimlerde en somut noktaya 2. Doğu Azerbaycan Uluslararası Yatırım Fırsatları Forumu'nda adım atıldı. Trabzon Limanı İşletici Firma Alport, Tebriz'de 200 dönüm arazi üzerinde, 100 araç filosu bulunan, depo ve antrepolar içeren lojistik üs projesini hayata geçiriyor. Proje Trabzon-Tebriz hattının yeniden canlandırmayı hedefleyen önemli bir çalışma" dedi



Tebriz'de ofis açılacak



Hacısalihoğlu, Tebriz Ticaret ve Maden Odası ile varılan anlaşma gereği bu oda bünyesinde Trabzon TSO üyelerine danışmanlık hizmeti verecek olan bir birimin faaliyete geçirilme kararı alındığını ifade ederek, "Ticari faaliyetlerimizin sürükleyici olması için Tebriz Ticaret ve Madenler Odası ile yaptığımız görüşmede burada odamızın bir ofisinin açılması konusunda mutabakata vardık. Trabzon ve bölge iş adamlarına Tebriz'deki faaliyetlerinde destek verecek olan birimin yapılan protokolle üç ay içinde faaliyete geçmesi öngörüldü" diye konuştu.



Ziyaret sırasında iş adamlarının karşılıklı görüşmelerde bulunduğunu anlatan Hacısalihoğlu, şunları söyledi:



"İş adamları, sanayi ve madenler, ziraat ve dönüşüm sanayi, hizmetler ve turizm sanayi, şehircilik ve inşaat, alt yapı işleri konularında görüşmeler yaptı. Görüşmelerde çok olumlu sonuçlar elde edildi. Foruma, 18 ülkeden 400 iş adamı, İran genelinden de 600 iş adamı katıldı. Türkiye, yabancı katılımcı ülkeler arasında en yüksek katılımı gerçekleştirirken, Trabzon TSO da en kalabalık iş adamı heyeti olarak forumda yer aldı. Bu da Trabzon'un İran ile olan ticari ilişkilere verdiği önemin bir göstergesidir."



İran ile ilişkiler meyvesini vermeye başladı



Hacısalihoğlu, Türkiye ve İran arasındaki köklü tarihi bağlar bulunduğuna dikkati çekerek, "Bugünkü mevcut ticaret hacminin oldukça düşük olduğunu ve artırılması konusunda iki tarafa sorumluluklar düşüyor. Trabzon'un Türkiye-İran arasındaki ticareti geliştirmeye yönelik geçmişte attığı adımların bugün meyvesini alma noktasına gelmesi memnunluk yaratıyor. Trabzon'dan 100 kişilik heyetle toplantıya katıldık. Hepimiz biliyoruz ki bu bölgenin yatırım kazanması için hukuki ve fiziki altyapı hazırlığı önemli. Burada önemli bir yol kat edildiğini gördük" dedi.



Çıkacak küçük eksikliklerin ise yöneticilerde gördüğü heyecanla zamanla tamamlanacağına inandığını belirten Hacısalihoğlu, "Buna karşılık İranlı iş adamları da hem bölgemiz hem de ülkemiz iş adamları ile bir araya gelerek yatırımlara hazır olmalıdır. Bu konuda Trabzon olarak daha önce başlattığımız yatırımların sonucunu almak üzereyiz. Bu küçük bağlantılardan zamanla büyük bağlantılara geçeceğiz. İki ülke ve bölgemiz arasında ortak yatırımlara geçilmiş olmasından memnuniyet duyuyorum" diye konuştu.

