Türk heyeti, Bangladeş'te Kutupalong Kampı'nı ziyaret ederek yardım dağıttı

Cox’s Bazar, BANGLADEŞ, 7 Eylül (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın eşi Emine Erdoğan\'ın da aralarında bulunduğu Türk heyeti, Arakanlı sığınmacıların Bangladeş\'te barındıkları Cox’s Bazar kenti yakınlarındaki Kutupalong Kampı\'nı ziyaret ederek yardım dağıttı.

Duygusal anların yaşandığı anlara dair Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından fotoğraflarla birlikte \" Kutupalong mülteci kampında Myanmar\'daki insanlık dramının kurbanları #Arakanlı Müslüman kardeşlerimizin durumu&ihtiyaçları hk. bilgi aldık. #Türkiye her zaman mazlumun yanında. #Bangladeş\'teki kamplarda barınan #Arakanlı Müslümanlara yardımlarımızı iletiyoruz. #TİKA ve #Kızılay, #Arakanlı Müslüman kardeşlerimizin yaralarını sarmak için gereken her türlü yardımı yapacak. Sn.Emine Erdoğan Hanımefendi\'yle kampları ziyaretimiz,#Türkiye\'nin ilgisi ve dayanışması #Arakanlı Müslüman kardeşlerimize umut oldu. #Türkiye #Arakanlı Müslüman kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacak. Uluslararası toplum da gecikmeksizin gereken desteği vermelidir.\" mesajını paylaştı.



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