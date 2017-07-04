Türk Henkel'e rekabet soruşturması

Rekabet Kurulu, Türk Henkel Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında soruşturma açtı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, Türk Henkel Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ’nin ürünlerinin yeniden satış fiyatını tespit etmek suretiyle 4054 Sayılı Kanunu ihlal ettiği iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen ön araştırmayı, karara bağladı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, şirket hakkında "teşebbüsler arasındaki rekabeti sınırlayıcı anlaşmaları ve uyumlu eylemleri" yasaklayan kanunu ihlal edip etmediğine yönelik soruşturma açılmasını kararlaştırdı.