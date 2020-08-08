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Türk Hemşireler Derneği'nden Bakan Fahrettin Koca'ya tepki

08 Ağustos 2020 20:06

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Türk Hemşireler Derneği sosyal medya üzerinden karşılıklı paylaşımlarla birbirlerine sitem etti. Hemşireler yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanlığının 'hekim bakanlığı' olarak anıldığı doğrudur" sözleriyle Sağlık Bakanlığı'na tepki gösterdi.

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Fahrettin KocaTürk Hemşireler Derneğisağlık bakanlığı
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