Türk Hemşireler Derneği Genel Başkanı Çelik: Şüpheli vakalarla temas etmiş sağlık çalışanlarına test yaptırılmıyor

Türk Hemşireler Derneği Genel Başkanı Sevilay Şenol Çelik, Bilim Kurulu'nda hemşirelerin temsilcisinin de bulunması gerektiğini belirtti. Çelik, "Olası şüpheli vakalarla temas etmiş sağlık çalışanlarına test yaptırılmıyor. Bu, çalışanları kaygılandırıyor, diğer sağlık çalışanlarını ve mesai sonrasında ise evlerindeki yaşlıları enfekte etme korkusuyla baş başa bırakılıyor." dedi.

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e konuşan Çelik hemşirelerin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele ederken sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunları anlattı.

Çelik, Koruyucu ekipmanlara ulaşmada sorun yaşanıyor ve pek çok kurumda sağlık çalışanları, bu ekipmanlara sayı ile yetersiz düzeyde ulaştırılıyor.Az sayıda hemşire ve uzun çalışma saatleri (örneğin, vaka sayısına bakılmaksızın sadece bir hemşirenin 24 saat görevlendirilmesi) ile hemşirelik hizmetleri yürütülüyor. Kliniklerde dinlenme üniteleri yok. Uzun saatler çalışmak durumunda olan sağlık çalışanları dikkat ve özenlerini sürdürebilecek fiziksel koşullara ulaşmakta zorlanıyor." diye konuştu.

Çelik, "Olası şüpheli vakalarla temas etmiş sağlık çalışanlarına test yaptırılmıyor. Bu, çalışanları kaygılandırıyor, diğer sağlık çalışanlarını ve mesai sonrasında ise evlerindeki yaşlıları enfekte etme korkusuyla baş başa bırakılıyor. Sağlık çalışanlarının endişe ve korkuları yönetmede faydalanabilecekleri psiko-sosyal destek hizmetleri mevcut değildir ve sağlık çalışanları bu zorlu süreçte desteksiz kalmamalı." ifadesini kullandı.

Çelik açıklamasını şöyle sürdürdü:

Mevcut durum ve olası kötü senaryoları da içerecek şekilde, koruyucu ekipmanları sağlanmalı. Sağlık çalışanlarının yeterli ve dengeli beslenmesini sağlayacak şekilde düzenleme yapılmalı.

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