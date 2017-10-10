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Türk havlusuna, İskandinavya tanıtımı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ İhracatçılar Birliği (DENİB), Turkish Towels markasının tanıtımı için rotayı İskandinavya'ya çevirdi

10 Ekim 2017 18:10

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ İhracatçılar Birliği (DENİB), Turkish Towels markasının tanıtımı için rotayı İskandinavya\'ya çevirdi. Denizlili firma temsilcileri, İsveç ve Danimarka\'da yaklaşık 20 sektör temsilcisiyle görüşme yaptı.
DENİB, 10 Eylül\'de başlayan ve ABD\'de gerçekleştirilen \'Global Home Show Eylül 2017\' etkinliğinde, Turkish Towels markasıyla yer aldı. Ekonomi Bakanlığı\'nın desteğiyle yürütülen Turquality Projesi kapsamında katılım sağlanan etkinlikte Türk havlusu, ziyaretçilere tanıtıldı. Global Home Show\'da modeller tarafından sergilenen Turkish Towels logolu bornozlar da katılımcıların beğenisine sunuldu. New York Ticaret Ataşesi Özgür Çelikel, açılış programına katılarak, DENİB standını ziyaret etti.
DANİMARKA VE İSVEÇ\'E TÜRK HAVLUSU ÇIKARMASI
Türk havlusunun tanıtım çalışmaları kapsamında, DENİB öncülüğünde, Danimarka\'nın Kopenhag ve İsveç\'in Stockholm kentlerinde 4-7 Ekim tarihlerinde ikili görüşme programı düzenlendi. Ekonomi Bakanlığı\'nın desteklediği \'Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (URGE) Projesi\' kapsamında firma temsilcileri, her iki şehirde yaklaşık 20 sektör temsilcisiyle görüşme fırsatı buldu. Turkish Towels markasının farklı ülkelerde tanıtımı için yapılan görüşmelerde, Türk havlusunun uluslararası arenadaki yerine ve önemine değinildi.
Kopenhag programı sırasında firma temsilcilerini ziyaret eden Kopenhag Ticaret Başmüşaviri Emine Şendil, programın, Türk havlusunun imajına ve Türk firmalarının ihracat rakamlarına olumlu katkı sağlayacağını söyledi. İkili görüşme programına katılan firmalar, her iki şehirde de olumlu görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirterek, programın başarılı sonuçlara zemin hazırlayacağını belirtti.

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