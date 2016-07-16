T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Türk havacılık tarihinde ilk; Bursa’dan Tekirdağ’a kadar Marmara hava sahası kapatıldı

Notam TR'de yer alan bilgilere göre uçuş yasağı gece 21.05'e kadar devam edeceği ifade edildi

16 Temmuz 2016 14:32

İstanbul'u da kapsayan Marmara Bölgesi üzerindeki hava sahası görerek uçuş yapan tüm sivil hava araçların uçuşlarına kapatıldı.

NOTAM olarak adlandırılan havacılara verilen bilgi notunda yasağın devlet, ambulans ve yangın söndürme amaçlı kullanılan hava araçları hariç, uçuş yapılamayacağı belirtildi.

İstanbul’un yanı sıra Bursa’dan Tekirdağ’a kadar olan bölgedeki kısıtlama, Türk havacılık tarihinin en büyük uçuşa kapatma alanı olduğu bildirildi.

Notam TR'de yer alan bilgilere göre uçuş yasağı gece 21.05'e kadar devam edeceği ifade edildi.Bu yasak aletli uçuş yapan yolcu uçaklarını kapsamıyor.

ETİKETLER

Marmarahava sahasıkapatıldıTürkiye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24