Türk Hava Yolları'nın business sınıfı transfer yolcularına Boğaz turu

Murat ÇAKIR/İSTANBUL, (DHA) TÜRK Hava Yolları (THY), ‘Istanbul Bosphorus Experience’ projesi ile İstanbul\'da 7 saat ve üzeri aktarma süresi bulunan business sınıfındaki transfer yolcuları için oldukça cazip bir programı hayata geçiriyor. Yolcular uçuşları öncesinde havalimanında vakit geçirmek yerine İstanbul Boğazı\'nda gezdirilecek.

“Istanbul Bosphorus Experience” uygulaması ile ilgili görüş bildiren THY Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, şunları söyledi:

“Yolcularımıza, mümkün olan en iyi uçuş deneyimini sunmak en büyük gayemiz. Hayata geçirdiğimiz “Istanbul Bosphorus Experience” projesi ile de, 2017 Skytrax Ödülleri’nde \"Dünyanın En İyi Business Class Özel Yolcu Salonu\" seçilen, dünyaca ünlü yolcu salonumuz \"Turkish Airlines Lounge Istanbul\" ve yine bir diğer inovatif faaliyetimiz MiniPort gibi yolcularımıza sunduğumuz hizmetleri geliştirmeye devam ediyoruz. Aktarma süresini sıra dışı bir deneyim hâline getiren Istanbul Bosphorus Experience ile business sınıfındaki transit yolcularımız, transfer merkezimiz İstanbul’un eşsiz güzelliğini bu süre zarfında doyasıya yaşayabilecekler. Bu sayede Türkiye’nin milli havayolu olarak ülke ekonomimize ilâve bir katkı sağlayacak olmak da, bizler için ayrıca gururlandırıyor.”

BOĞAZ TURU İÇİN YOLCULAR NE YAPMALI?

Uygulamadan yararlanmak isteyen hak sahibi yolcular, PNR numaraları ile bosphorus.turkishairlines.com adresi üzerinden programı satın alabilecekler. Program kapsamında yolcuları, İstanbul Atatürk Havalimanı varış terminalinde özel bir rehber karşılıyor olacak ve kendilerine pasaport kontrolü süresince eşlik edecek. Sonrasında program ana hatlarıyla şu şekilde ilerleyecek; Programın tamamında rehber eşliğinde hareket eden yolcular, lüks araçlarla İstanbul’un önemli simgelerinden Eminönü veya Karaköy vapur iskelelerine ulaştırılacaklar. Vapur iskelesinden Boğaz\'ın benzersiz güzelliğini yakından gözlemleyebilmek için özel bir tekne gezisine çıkarılacaklar.

Tekne programında ise; kendilerine özel tahsis edilmiş garsonların ve Wi-Fi bağlantısının da bulunduğu teknede yolculara içecek ve atıştırmalık aperatif ikramında bulunulacak. Tekne turunun akabinde yolcular, İstanbul Boğazı’\'nın en özel lokasyonlarından biri olan tarihi Çırağan Sarayı Kempinski\'de Boğaz manzaralı yemek deneyimi (kahvaltı, öğle veya akşam yemeği) yaşayacaklar. Çırağan Sarayı ziyaretinden sonra yolculara, kalkış terminallerine kadar rehberleri tarafından eşlik edilecek.